Сеопфатен нов Закон за медиуми, регулирање на платформата на социјалните медиуи, заштита на малите локални медиуми, а надлежните институции треба да гарантираат дека сите фази од подготовката на ново законодавство за онлајн-медиумите се транспарентни, инклузивни и спроведени преку соработка со сите релевантни засегнати страни. Ова се само дел од препораките истакнати на денешната работилница за дигитални платформи и управување со онлајн медиуми“ што се одржа денеска, 29 април, во хотел „Солун“.

Настанот го отвори Зоран Трајчевски, директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ), а свои обраќања имаа Џошуа Масаренти, регионален проектен координатор од Канцеларијата на УНЕСКО во Сараево, Ана Тоскиќ Цветиновиќ, извршна директорка на „Партнери Србија“, како и програмската директорка во „Метаморфозис“ Данче Даниловска Бајдевска.

Анексот од студијата и препораките за регулирање на социјалните медиумски платформи и онлајн медиумите во Северна Македонија, ги презентираше Михајло Лахтов, национален истражувач од Македонски институт за медиуми (МИМ).

„Македонија прави напори да се усогласи со дигиталната средина, пример за тоа е законот за регистрација на онлајн медиуми. Ова е можност да покаже дека дигиталниот еко-систем се управува на начин што се заштитува новинарството и довербата во институциите. Слободата на медиумите е нешто што е основа за развој и мир. Извештајот на УНЕСКО покажува дека слободата се намалила за 10 отсто од 2012 година, а за 60 посто е зголемена цензурата. Овие проблеми во Македонија се специфични“, истакна Масаренти во своето обраќање.

Тоскиќ Цветиновиќ, пак, рече дека ако се зборува за регулацијата, дигиталните услуги се променети.

„Тие нудат институционална рамка кога станува збор за дигиталните права. Oна што го нуди ДСА (Законот за дигитални услуги) е специфична доверба во регулирањето, им нуди на страните да се ангажираат во овие процеси“, рече таа.