„АРНО и „Ништо ново“ со порака за Светскиот ден на поправки: Работите треба да траат

АРНО и центарот „Ништо ново“ организираат онлајн работилница „Како да го одржуваш твојот компјутер – практични совети и трикови“, која ќе се одржи на 20 октомври во 18 часот, на платформата ZOOM. Работилницата ќе ја води проф. д-р Бобан Јоксимоски од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ). Учесниците ќе добијат конкретни насоки и алатки за одржување на софтверот, оптимизација на системите и безбедно користење на постари уреди. Учеството е бесплатно, преку регистрирање на овој линк.

Настанот се организира по повод Светскиот ден на поправки кој во земјава здружението АРНО и „Ништо ново“ ќе го одбележат по вторпат. Годинава, темата е застарување на софтвер, инспирирана од Микрософт, кој неодамна ја прекина поддршката за Виндоус 10, оставајќи повеќе од 400 милиони компјутери ширум светот без ажурирања и безбедносна поддршка.

Ова, според европската иницијатива Right to Repair Europe, претставува

класичен пример кога функционални уреди се отпишуваат поради прекин на софтверска поддршка, што води до драматичен раст на електронскиот отпад, или околу 700 милиони килограми дополнителен е-отпад и непотребни трошоци за граѓаните и институциите.

Покрај онлајн програмата, во центарот за поправки „Ништо ново“ ќе се одржи и креативна работилница за шиење со модната дизајнерка Ирина Тошева, каде учесниците ќе создаваат футроли за лаптопи и таблети од стар текстил. Оваа активност симболично ги спојува темите на дигитален и текстилен отпад и покажува дека поправките можат да биде и корисни, и креативни.

Во исто време, меѓународната коалиција на експерти за циркуларна економија и дигитални права ги повикува Микрософт и европските институции да ја продолжат бесплатната и автоматска поддршка за Виндоус 10. Организации од целиот свет можат да го потпишат отвореното писмо за поддршка на овој линк.

„Минатата година првпат го одбележавме Денот на поправки со донации и поправка на играчки. Годинава фокусот е на софтвер и дигитален отпад, па организираме онлајн предавање. Се приклучуваме и кон апелите до Европската комисија за обврзни правила за еко-дизајн и продолжена поддршка на производите најмалку 15 години,“ изјави Антонио Даниловски, координатор на ЕИЦЕЕ проектот и менаџер на Центарот за поправки „Ништо ново“.