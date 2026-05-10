Владимир Путин изјави дека смета оти војната во Украина се приближува кон крајот, само неколку часа откако вети дека ќе ја порази Украина на најскромната парада за Денот на победата во Москва во последните години, иако двајца негови високи советници ја намалија можноста за брз крај на конфликтот, пренесува „Гардијан“.

„Мислам дека работата се приближува кон крајот“, рече Путин за најсмртоносната војна во Европа од Втората светска војна наваму.

Тој додаде дека би бил подготвен да преговара за нови безбедносни прашања за Европа и дека негов префериран партнер за преговори би бил поранешниот германски канцелар Герхард Шредер, избор што веројатно нема да биде прифатен во Украина и ЕУ.

Сепак, двајца високи претставници на Кремљ ја намалија можноста за брз крај на војната. Димитри Песков, портпаролот на Кремљ, викендов изјави дека постигнувањето мировен договор за Украина ќе потрае долго време.

„Јасно е дека американската страна брза, но прашањето за украинско решение е премногу сложено, а постигнувањето мировен договор е многу долг пат со многу комплицирани детали“, рече Песков.