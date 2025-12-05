Рускиот претседател Владимир Путин денеска ќе одржи самит со премиерот Нарендра Моди во Њу Делхи, со цел да се зголеми трговијата со најголемиот купувач на руско оружје и нафта, бидејќи западните санкции ги стеснуваат нивните децениски врски.

Путин е во прва посета на Индија по четири години, во време кога Њу Делхи е во преговори со САД за трговски договор за намалување на казнените царини што ги наметна претседателот Доналд Трамп на нејзините стоки поради купувањата на руска нафта од Индија.

Москва е најголемиот снабдувач на оружје на Индија со децении и изјави дека сака да увезува повеќе индиски стоки во обид да ја зголеми трговијата на 100 милијарди долари до 2030 година, која досега беше во нејзина корист поради увозот на енергија од Њу Делхи.

Откако европските земји ја намалија својата зависност од руската енергија откако Русија ја нападна Украина пред речиси четири години, Индија ги зголеми купувањата на руска сурова нафта со попуст.

„Индија се соочува со дилема, со преземање чекори за зајакнување на врските со Москва или Вашингтон, Њу Делхи ризикува да ги влоши врските со другиот“, напиша Мајкл Кугелман, виш соработник во тинк-тенкот Атлантски совет во Вашингтон, во списанието „Форин полиси“ оваа недела.

Се очекува Моди и Путин да разговараат и за други теми, вклучувајќи ја работната сила и цивилната нуклеарна енергија, а од страните се очекува да објават нови договори за да ја покажат отпорноста на нивните односи.

Индискиот лидер го пречека Путин со прегратка и ракување додека тој одеше по црвениот тепих по пристигнувањето на аеродромот во близина на Њу Делхи. Моди подоцна го угости рускиот претседател на приватна вечера во неговата резиденција.

Деловна и владина делегација го придружуваше Путин за време на посетата, вклучувајќи го и неговиот министер за одбрана, Андреј Белоусов, кој во четвртокот разговараше со својот индиски колега Раџнат Синг.

Белоусов изјави дека руската одбранбена индустрија е подготвена да ја поддржи Индија да стане самостојна во областа на одбранбеното производство, соопшти индиското министерство за одбрана по разговорите.

Путин пристигна во Индија еден ден откако разговараше со највисоките претставници на Трамп за можен мировен договор за ставање крај на војната во Украина, но тие не постигнаа компромис.

Индија се спротивстави на осудата на Русија за војната и повика на мир преку дијалог и дипломатија, додека велеше дека нејзините врски со Москва се неправедно нападнати од западните земји кои продолжуваат да соработуваат со Москва кога тоа е во нивен интерес.