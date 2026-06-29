Рускиот претседател, Владимир Путин, во интервју објавено од Кремљ, призна дека земјата страда од извесен недостиг на гориво, по повторените украински напади во нивната четиригодишна војна. Киев ги нарекува нападите фер одмазда за речиси секојдневните напади на Русија врз украинските цивили и енергетската инфраструктура од нејзината офанзива во февруари 2022 година.

„Што се однесува до нападите врз критичната инфраструктура воопшто, а особено врз енергетската инфраструктура, секако овие напади создаваат проблеми, тоа е очигледно. Во моментов забележуваме одреден недостиг, но не е критичен“, рече Путин.

Главната задача сега, рече тој, е да се зголеми рускиот капацитет за противвоздушна одбрана и да се обезбеди снабдување со гориво, особено за Крим.

Властите во Крим, анектиран од Русија, во петокот прогласија вонредна состојба поради недостиг на гориво и прекини на електричната енергија предизвикани од украинските напади врз неговите логистички синџири и нафтени постројки.

Русија ја анектираше територијата од Украина во 2014 година, потег што не го признава огромното мнозинство земји.

Неколку часа претходно, во говорот на конгресот на партијата „Единствена Русија“, Путин вети дека ќе обезбеди безбедност и ќе ги надмине предизвиците додека Украина ги засилува своите одмазднички напади во Русија.

„Да, ги гледаме проблемите, свесни сме за нив и реагираме на нив, но сигурно ќе ја обезбедиме безбедноста и на земјата и на нашите граѓани, како и неповредливоста на границите на Русија“, им рече Путин на членовите на партијата.

„Несомнено ќе ги надминеме сите предизвици со кои се соочуваме денес, вклучително и терористичките напади врз нашата територија и инфраструктурни објекти“, додаде тој.

Говорот на Путин дојде неколку часа откако украинскиот напад со беспилотно летало уби едно лице во јужниот руски регион Краснодар и предизвика пожар во рафинерија, според регионалниот гувернер, Венијамин Кондратиев.

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, го нарече ударот дел од операциите што ја ослабуваат способноста на Русија да ја води војната.

„Рафинеријата за нафта Славјанск во регионот Краснодар беше погодена – на околу 300 километри од фронтовската линија. Стигнавме и до рафинерија во регионот Јарослав, на приближно 700 километри од нашата граница“, рече Зеленски во неделата X.

Минатата недела, уште еден украински напад предизвика голем пожар во рафинерија југоисточно од Москва, обвиткувајќи ги предградијата на главниот град во облаци од густ црн чад.