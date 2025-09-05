пет, 5 септември, 2025

Путин вели дека сите западни трупи во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва

Путин зборуваше еден ден откако францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека 26 земји ветиле дека ќе обезбедат повоени безбедносни гаранции за Украина, вклучувајќи меѓународна сила на копно, море и во воздух

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека сите западни трупи распоредени во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва, во предупредување до сојузниците на Киев додека разговараат за мерките за нејзина идна заштита, пренесува Ројтерс.

Путин зборуваше еден ден откако францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека 26 земји ветиле дека ќе обезбедат повоени безбедносни гаранции за Украина, вклучувајќи меѓународна сила на копно, море и во воздух.

Русија долго време тврдеше дека една од нејзините причини за војна во Украина е да го спречи НАТО да го прими Киев како член и да ги распореди своите сили во Украина.

„Затоа, ако некои трупи се појават таму, особено сега, за време на воени операции, ние тргнуваме од фактот дека тие ќе бидат легитимни цели за уништување“, изјави Путин на економски форум во Владивосток.

„И ако се донесат одлуки што водат кон мир, кон долгорочен мир, тогаш едноставно не гледам никаква смисла во нивното присуство на територијата на Украина, точка.“

Коментарите на Путин го истакнаа јазот помеѓу ставот на Москва и оној на Киев и неговите западни сојузници во врска со обликот на идните безбедносни гаранции за Украина според каков било договор за ставање крај на три и полгодишната војна.

Украина бара силна поддршка од Западот за да се заштити од каков било иден напад. Франција и Велика Британија, кои се копретседатели на „коалицијата на добронамерните“ во поддршка на Украина, сигнализираа дека се отворени за распоредување трупи во Украина по завршувањето на војната.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека Вашингтон нема да испрати трупи на терен, но може да обезбеди друга поддршка, како што е воздушната сила.

Путин рече дека мора да се воспостават безбедносни гаранции и за Русија и за Украина.

„Повторувам уште еднаш, секако, Русија ќе ги спроведе овие договори. Но, во секој случај, никој досега не разговарал за ова со нас на сериозно ниво“, рече тој.

Трамп, кој ја презеде функцијата во јануари со ветување за брзо завршување на војната, го угости Путин на самит во Алјаска минатиот месец, на кој не беше постигнат никаков пробив.

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, долго време инсистира на директна средба со Путин со цел да се постигне напредок кон завршување на најсмртоносната војна во Европа во последните 80 години.

ИзворРојтерс

Аеродром и Ново Лисиче повторно се гушат во чад

Населбите Ново Лисиче и Аеродром и утрово беа обвиткани во чад поради пожарот на депонијата Вардариште во делот околу отпадот за старо железо. Неподносливиот мирис и загадувањето веќе шести ден им го...
Повеќе
Обвинение против уште едно лице за пожарот во кочанскиот клуб „Пулс“

Обвинителскиот тим кој постапува во предметот во врска со пожарот во кочанската дискотека „Пулс“, денеска до Основниот кривичен суд Скопје поднесе Обвинителен акт против уште едно лице за сторени – Тешки...
Повеќе
Путин вели дека сите западни трупи во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека сите западни трупи распоредени во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва, во предупредување до сојузниците на Киев додека разговараат за...
Повеќе
„Србијо, дали се слушаме?“: Студентите повикуваат на протест во Србија

Студентите во блокадата на факултетите на новосадскиот универзитет ги повикаа граѓаните на Србија вечерва во 19 часот да дојдат на голем протест во овој град. Повод за нивното собирање е, како...
Повеќе

