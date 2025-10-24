Путин вели дека Русија никогаш нема да се предаде пред притисокот од САД, но признава дека санкциите прават штета

Владимир Путин изјави дека Русија никогаш нема да се предаде на притисокот од САД, но призна дека новите санкции би можеле да предизвикаат економски проблеми, бидејќи Кина и Индија го намалуваат увозот на руска нафта откако Вашингтон ги таргетира двата најголеми производители на Москва.

Рускиот лидер ги опиша санкциите на САД како непријателски чин што не прави ништо за зајакнување на руско-американските односи и обид за вршење притисок врз Русија, што, според него, е залудно.

„Ниту една земја што се почитува себеси никогаш не прави ништо под притисок“, додаде Путин во коментарите пред руските новинари.

Иако рече дека новите санкции нема да имаат значително влијание врз Русија, тој призна дека се очекуваат некои загуби.

Тој, исто така, предложи Трамп да размисли за кого навистина работи неговата администрација кога советниците го поттикнуваат да воведе санкции врз руската нафта и предупреди дека мерките ќе доведат до зголемување на цените.

Путин го предупреди Трамп за многу силен, ако не и огромен одговор доколку Русија биде нападната со американските крстосувачки ракети Томахавк, кои Украина безуспешно ги бара од Вашингтон.

САД во средата воведоа санкции врз Роснефт и Лукоил, како и врз речиси триесетина нивни подружници, додека администрацијата на Трамп го зголеми притисокот врз Кремљ да преговара за прекин на војната против Украина. ЕУ одделно се согласи на фазна забрана за увоз на руски течен природен гас и додаде две кинески рафинерии за нафта на својот список со руски санкции.

Мерките против Роснефт и Лукоил – кои заедно сочинуваат нешто помалку од половина од извозот на сурова нафта на Русија и следат по санкциите на Велика Британија минатата недела врз компаниите – беа првите санкции воведени врз Москва откако Доналд Трамп се врати во Белата куќа во јануари и имаат за цел да ги задушат виталните приходи од нафта што ја финансираат воената машинерија на Кремљ.

Вашингтон се надева дека санкциите, кои доведоа до зголемување од 5% на глобалните цени на нафтата, ќе го притиснат Путин да се врати на преговарачката маса со тоа што ќе ги погодат економските средства на Русија.

Најновите санкции на САД им забрануваат на странските земји и компаниите да работат со главните производители на нафта во Москва и ги исклучуваат од голем дел од меѓународниот финансиски систем.

Во четвртокот имаше рани знаци дека двата најголеми енергетски клиенти на Русија го суспендираат увозот на енергија како одговор на новите санкции на САД.

Најголемиот купувач на руска нафта во Индија, приватната компанија „Рилајанс индустрис“, навести дека се подготвува да ги намали или дури и привремено да ги запре купувањата. „Рекалибрацијата на увозот на руска нафта е во тек и „Рилајанс“ ќе биде целосно усогласена со упатствата на владата на Индија“, изјави портпарол за Ројтерс.

Неколку извори, исто така, изјавија за Ројтерс дека кинеските државни нафтени компании ги суспендирале купувањата на руска сурова нафта што се транспортира по море, барем на краток рок, поради загриженост за тоа дека ќе бидат подложени на новите санкции.

Секторот за нафта и гас сочинува приближно една петтина од БДП на Русија, а ненадејниот пад на побарувачката од двата главни купувачи на Русија би бил катастрофален удар врз приходите од нафта на Кремљ, а воедно би ги покачил и глобалните цени.

Кина, најблискиот сојузник на Русија, и Индија, која се обидуваше да остане неутрална во војната во Украина, досега го отфрлаа западниот притисок за ограничување на нивните купувања на руска енергија како празни закани.