Претседателот Владимир Путин во интервју објавено во четврток изјави дека Русија ќе преземе целосна контрола врз украинскиот регион Донбас со сила доколку украинските сили не се повлечат, нешто што Киев категорично го отфрли, пренесува Ројтерс.

Путин испрати десетици илјади војници во Украина во февруари 2022 година по осум години борби меѓу сепаратистите поддржани од Русија и украинските трупи во Донбас, кој е составен од регионите Донецк и Луганск. „Или ќе ги ослободиме овие територии со сила на оружје, или украинските трупи ќе ги напуштат овие територии“, изјави Путин за Индија Тудеј пред посетата на Њу Делхи, според снимка прикажана на руската државна телевизија.

Украина вели дека не сака да ѝ ја подари на Русија сопствената територија што Москва не успеа да ја добие на бојното поле, а украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека Москва не треба да биде наградена за војна што ја започнала.

Русија моментално контролира 19,2% од Украина, вклучувајќи го Крим, кој го анектираше во 2014 година, целиот Луганск, повеќе од 80% од Донецк, околу 75% од Херсон и Запорожје, како и делови од регионите Харков, Суми, Николаев и Дњепропетровск.

Околу 5.000 квадратни километри (1.900 квадратни милји) од Донецк остануваат под украинска контрола.

Во разговорите со Соединетите Американски Држави за планот за можен мировен договор за завршување на војната, Русија постојано повторуваше дека сака контрола врз целиот Донбас – и дека Соединетите Американски Држави треба неформално да ја признаат контролата на Москва.

Русија во 2022 година прогласи дека украинските региони Луганск, Донецк, Херсон и Запорожје сега се дел од Русија по референдумите што Западот и Киев ги отфрлија како лажни. Повеќето земји ги признаваат регионите – и Крим – како дел од Украина.

Путин ги прими американските пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер во вторникот во Кремљ и рече дека Русија прифатила некои американски предлози за Украина и дека разговорите треба да продолжат.

Руската државна новинска агенција РИА го цитираше Путин како вели дека неговата средба со Виткоф и Кушнер била „многу корисна“ и дека се базирала на предлозите што тој и претседателот Доналд Трамп ги разговарале во Алјаска во август.