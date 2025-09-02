вто, 2 септември, 2025

Путин тврди дека никогаш не се спротивставил на членството на Украина во ЕУ, но повлекува линија кон НАТО

Во своите забелешки, Путин рече дека Москва никогаш не се спротивставила на потенцијалното членство на Украина во Европската Унија и ги отфрли тврдењата дека Москва некако планира да ја нападне Европа

Путин вели дека Русија никогаш не се спротивставила на членството на Украина во ЕУ, но повлекува линија во однос на НАТО, на средбата со словачкиот премиер Фицо во Пекинг, пренесува Гардијан.

Во Пекинг, рускиот премиер Владимир Путин се сретна со словачкиот премиер Роберт Фицо, при што двајцата дадоа кратки изјави за медиумите во последните неколку минути.

Тој тврдеше, во коментарите објавени од Ројтерс, дека со проширувањето на НАТО кон исток, алијансата сака да го апсорбира целиот постсоветски простор, а Русија едноставно мора да ги брани своите интереси. Тој, исто така, повтори дека членството на Украина во НАТО би било неприфатливо за Русија.

Во своите претходни коментари, Фицо зборуваше за критиките со кои се соочува од другите земји од ЕУ поради неговото учество – како единствен лидер на ЕУ – на денешниот кинески настан или на парадата за Денот на победата во Москва во мај, но нагласи дека сака да покаже почит кон сите жртви од Втората светска војна.

Фицо постојано ја нагласуваше посветеноста на Словачка кон ЕУ, но се пожали дека не ги разбира некои од нејзините одлуки.

Во своите коментари, тој се залагаше за нормализација на економските односи со Русија и ја критикуваше Украина за нападите врз критичната гасна инфраструктура што носи руски гас до Словачка и Унгарија.

Тој, исто така, зборуваше за претстојната важна одлука за членството на Украина во ЕУ и нагласи дека иако „секоја земја има право на европска перспектива [за членство]“, „Украина мора да ги исполни сите услови за влез во ЕУ“, така што „политичките критериуми не можат да преовладуваат над критериумите за подготовка“ за пристапување во блокот.

Тој, исто така, го повтори својот долгогодишен став дека на Украина не треба да ѝ биде дозволено да се приклучи на НАТО.

Путин се осврна на оваа тема во своите одговори, велејќи дека Русија „високо ја цени независната надворешна политика што ја спроведувате вие ​​и вашиот тим, вашата влада“.

Француски истражен судија му наложи на филмската икона Жерар Депардје да се соочи со судење за наводното силување и сексуален напад врз актерката Шарлот Арно во 2018 година, дознава АФП од извори блиски до случајот.

Депардје го негираше обвинението, велејќи дека неговата врска со Арно била консензуална.

АФП забележа дека одлуката доаѓа откако парискиот суд во мај му изрече на Депардје условна казна од 18 месеци откако го осуди за сексуален напад врз две жени на филмски сет во 2021 година во посебен случај.

Осомничениот за убиството на украински пратеник негира дека работел за Русија
Во меѓувреме, добивме ажурирање од Украина каде што маж обвинет за убиство на прозападен украински политичар во градот Лавов минатиот викенд призна дека го извршил убиството, но негираше дека работел за Русија, опишувајќи го нападот како „лична одмазда“, објави АФП.

„Ова е моја лична одмазда кон украинските власти“, им рече осомничениот на новинарите во видео објавено од украинските медиуми, негирајќи дека соработувал директно со руските специјални служби.

