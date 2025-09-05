Путин не дозволува војници на западните држави во Украина како безбедносна гаранција

Русија отфрли каква било можност каде што странски трупи би биле стационирани во Украина за да обезбедат безбедносни гаранции, пренесува Би-Би-Си. Ова следи по ветувањето на Емануел Макрон дека 26 западни сојузници формално се обврзале да распоредат трупи по копно, море или воздух во Украина денот по договореното примирје.

По самитот на 35 земји наречен „Коалиција на волјата“, францускиот претседател рече дека поддршката на САД ќе биде финализирана во наредните денови.

Претседателот Доналд Трамп неодамна посочи дека поддршката на САД веројатно би можела да дојде во форма на воздушна поддршка, а украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека разговарал со американскиот лидер за максимална заштита на небото на Украина. Сепак, надежите за договор за прекин на борбите се намалија откако рускиот претседател Владимир Путин се сретна со Трамп во Алјаска минатиот месец.

Трамп, исто така, рече дека ЕУ треба да соработува со САД за да го запре увозот на руска нафта и гас, за да ја запре руската воена машина со економски средства, според извештајот за телефонскиот повик од финскиот претседател Александар Стаб.

Европската унија, која има 27 члена, постави цел да го прекине целиот увоз на гас и нафта до крајот на 2027 година. Претставник на Белата куќа истакна дека Русија добила 1,1 милијарда евра од продажба на гориво од ЕУ за една година, иако вистинската бројка е многу поголема.

Москва јасно стави до знаење дека никакви западни сили не треба да бидат распоредени во Украина и инсистираше дека таа треба да биде една од земјите што дејствуваат како гаранти – идеја што ја отфрлија Киев и неговите сојузници.

Во коментарите објавени од руските државни медиуми, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече: „Може ли безбедносните гаранции на Украина да бидат обезбедени од странски, особено европски и американски, воени контингенти? Дефинитивно не, тие не можат.“

Премиерот на Велика Британија, Сер Кир Стармер, рече дека западните сојузници сега имаат нескршлив залог кон Украина, поддржан од САД, и мора да извршат притисок врз Русија да ја заврши војната, според портпаролката на Даунинг стрит.

Малку земји отворено ветија дека ќе распоредат војници на терен во Украина во случај на договор, а САД веќе ја исклучија можноста за таков потег. Европските дипломати сугерираа дека испраќањето војници во овој момент веројатно би помогнало во наративот на Путин против Западот.

Во меѓувреме, Русија продолжуваше да испраќа војници во Украина и покрај последните обиди за започнување преговори за прекин на огнот, се пожали Макрон. Украина и нејзините сојузници веруваат дека треба да се договори прекин на огнот пред каков било обид за обезбедување поширок мировен договор, иако Русија не се согласува.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави по состанокот дека прв приоритет е да се обезбеди прекин на огнот на самитот на кој ќе учествува украинскиот претседател Володимир Зеленски, а потоа да се обезбедат силни безбедносни гаранции.