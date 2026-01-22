Рускиот претседател Владимир Путин денеска ќе разговара за можен мировен план за Украина со американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер во Москва, откако претседателот Доналд Трамп изјави дека постигнувањето договор за завршување на војната е блиску. Соединетите Американски Држави одржаа разговори со Русија, а одделно со Киев и европските лидери, за различни нацрти на план за завршување на војната во Украина, но сè уште не е постигнат договор и покрај постојаните ветувања на Трамп дека ќе постигне таков договор.

Путин, зборувајќи на состанокот на Рускиот совет за безбедност доцна во среда, рече дека ќе се сретне со специјалниот претставник на Трамп, Виткоф, и со зетот на Трамп, Кушнер, во Москва за да продолжат дијалогот за украинското решение, како и идејата на Трамп за „Одбор за мир“ и можноста за користење на замрзнатите руски средства.

Во прашање е како да се заврши најсмртоносната војна во Европа од Втората светска војна, иднината на Украина, степенот до кој европските сили се маргинализирани и дали мировниот договор посредуван од Соединетите Американски Држави ќе трае или не.

„Мислам дека можам да кажам дека сме разумно блиску“, рече Трамп. „Мораме да го запреме тоа. Верувам дека сега се во точка каде што можат да се соберат и да постигнат договор. Ако не го сторат тоа, глупави се“, рече Трамп, осврнувајќи се на Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Минатата недела, Трамп изјави за Ројтерс дека Зеленски е главната пречка за постигнување договор.

Русија ја нападна Украина во февруари 2022 година по осум години борби во источна Украина, предизвикувајќи ја најголемата конфронтација меѓу Москва и Западот од Студената војна.

Украина и европските лидери велат дека на Русија не може да ѝ се дозволи да ги постигне своите цели по она што го окарактеризираа како грабеж на територија во империјален стил. Ако Русија победи, велат европските сили, тогаш еден ден ќе го нападне НАТО. Москва вели дека ваквите тврдења се смешни и дека нема намера да нападне членка на НАТО.

Русија вели дека европските лидери имаат намера да ги попречат мировните преговори со воведување услови за кои знаат дека ќе бидат неприфатливи за Русија, која земаше од 12 до 17 квадратни километри украинска територија дневно во 2025 година.

Путин, кој постојано повторуваше дека е отворен за разговори за мир, ја прикажува војната како пресвртница во односите со Западот, за кој вели дека ја понижил Русија по падот на Советскиот Сојуз во 1991 година со проширувањето на НАТО и посегнувањето по она што тој го смета за сфера на влијание на Москва.