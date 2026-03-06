Владимир Путин ја обвини Украина за терористички напад врз еден од руските носачи на течен природен гас, кој експлодираше и потона во Средоземното Море во близина на Либија. Арктик Метагаз беше санкциониран од САД и ЕУ поради тоа што е дел од флотата во сенка на Москва од стари танкери што ја носат нејзината нафта и гас низ целиот свет, заобиколувајќи ги западните ограничувања. Либиската поморска управа пријави ненадејни експлозии, проследени со огромен пожар на бродот во вторник, кога се наоѓал на околу 240 км од градот Сирт.

Танкерот, кој превезувал 61.000 тони течен природен гас, целосно потонал помеѓу Либија и Малта, се вели во соопштението. Сите 30 членови на екипажот биле спасени и ставени на друг брод што се упатувал кон либискиот град Бенгази, се вели во соопштението.

„Ова е терористички напад. Ова не е прв пат да гледаме вакво нешто“, изјави Путин за руската државна телевизија доцна во среда, обвинувајќи ја Украина дека е одговорна. Тој рече дека инцидентот е напад што ја влошува ситуацијата на глобалните енергетски пазари, вклучително и пазарите на гас.

Руското министерство за транспорт претходно соопшти дека бродот бил погоден од украински морски дронови лансирани од либискиот брег, но не даде детали. Украина не коментираше за инцидентот, но во декември изјави дека погодила руски танкер во Медитеранот со воздушни дронови во првиот таков напад што е потврден во четиригодишната војна.

Претходните украински напади врз руски бродови во Медитеранот наводно доаѓале од либискиот брег, но Киев јавно не ги потврдил.

Украинската војска во минатото изјави дека користела морски дронови за да потопи руски бродови во Црното Море.

Службата за државна безбедност на Украина во октомври претстави надграден морски дрон наречен „Морски бејби“, за кој рече дека има дострел од 930 милји и може да носи оружје до два тона.

„Метагаз“ испловил од северозападниот руски град Мурманск на Баренцовото Море и бил упатен кон Порт Саид во Египет, соопшти Либиската поморска управа. Нејзината последна пријавена позиција беше во западниот Медитеран покрај брегот на Малта, според MarineTraffic, платформа за следење на бродови.

Путин, исто така, во среда сугерираше дека Русија може да престане да снабдува гас за Европа и да се префрли на други пазари.

Европската комисија ќе поднесе законски предлог за трајна забрана за увоз на руска нафта на 15 април, три дена по парламентарните избори во Унгарија, според претставници на ЕУ и документ што го виде Ројтерс.

„А сега се отвораат и други пазари“, рече Путин. „И можеби би било попрофитабилно за нас да престанеме да го снабдуваме европскиот пазар токму сега. Да се ​​префрлиме на тие пазари што се отвораат и да се етаблираме таму.

„Но, ова не е одлука, туку, во овој случај, она што се нарекува гласно размислување. Дефинитивно ќе ја упатам владата да работи на ова прашање заедно со нашите компании.“