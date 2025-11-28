Претседателот Владимир Путин ги дуплира своите основни барања за прекин на војната во Украина, велејќи дека Русија ќе го положи оружјето само ако трупите на Киев се повлечат од територијата што ја бара Москва.

Путин долго време се залага за законско признавање на украинските територии што Русија ги зазеде со сила. Тие го вклучуваат Крим, анектиран во 2014 година, и источниот регион Донбас, кој Москва сега го окупира во најголем дел. За Киев, кој ја отфрли можноста да се откаже од деловите од Донбас што сè уште ги држи, наградувањето на Русија за нејзината агресија е неочекувано.

Зборувајќи по обраќањето на Путин, украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека Русија ги презира напорите вистински да се стави крај на војната.

Зборувајќи со новинарите за време на патувањето во Киргистан, Путин го обвини Киев дека сака да се бори до последниот Украинец – за што рече дека Русија во принцип е исто така подготвена да го стори.

Тој го повтори својот став дека Русија ја има иницијативата на бојното поле и дека борбите ќе завршат само кога украинските трупи ќе се повлечат од Донбас, кој е составен од регионите Луганск и Донецк.

„Ако не се повлечат, ќе го постигнеме ова со сила на оружје“, рече тој.

Сепак, бавните напредувања на Русија во источна Украина дојдоа со значителна цена на човечка сила. Според американскиот Институт за проучување на војната, со ова темпо на Москва ќе ѝ бидат потребни уште речиси две години за да го заземе остатокот од регионот Донецк.

Забелешките од четвртокот беа првпат Путин да се осврне на дипломатските потези од минатата недела, во кои САД и Украина водеа интензивни дискусии за мировен план, наводно изготвен во октомври од американски и руски претставници.

Планот, кој беше силно наклонет кон барањата на Москва, последователно беше ревидиран за време на разговорите меѓу украинските и американските преговарачи во Женева. Европски претставници беа исто така во швајцарскиот град.

Но, се смета дека не го опфаќа прашањето за окупираните територии, кое – заедно со безбедносните гаранции за Украина – е најголемата точка на сопнување меѓу Москва и Киев.

Путин рече дека новиот нацрт-план сега ѝ е прикажан на Русија и дека тој би можел да стане основа за иден договор за завршување на војната.

Сепак, тој додаде дека е апсолутно неопходно да се разговара за одредени специфични точки што треба да се стават на дипломатски јазик.

Запрашан за можноста Крим и Донбас да бидат признати како под руска де факто контрола, но не и законски, Путин рече: „Ова е поентата на нашата дискусија со нашите американски колеги“.

Американска делегација, вклучувајќи го и специјалниот претставник Стив Виткоф, се очекуваше во Москва во првата половина од следната недела, потврди тој. Американскиот претседател Доналд Трамп им рече на новинарите дека на Виткоф може да му се придружи во Москва зетот на претседателот, Џаред Кушнер.

Зеленски во видео обраќање доцна во четвртокот рече дека украинските и американските делегации ќе се сретнат за да ги преведат точките што се разговараа во Женева во форма што ја става земјата на патот кон мир и безбедносни гаранции.

Украинскиот претседател не спомена никакви имиња, но неговиот началник на кабинетот Андриј Јермак рече дека секретарот на американската армија, Ден Дрискол, треба да го посети Киев подоцна во текот на неделата.

Во среда, Трамп изјави дека има само неколку преостанати точки на несогласување меѓу Русија и Украина – посочувајќи дека секоја средба со украинскиот претседател Володимир Зеленски за дискусија на овие точки зависи од постигнувањето мировен договор.