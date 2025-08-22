пет, 22 август, 2025

Путин бара Украина да се откаже од целиот Донбас, но и да не прими војници на НАТО на своја територија

Путин бара и од НАТО да се обврзе дека нема да се шири кон исток

Сања Наумовска

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин бара Украина да се откаже од целиот источен регион Донбас, да се откаже од амбициите за членство во НАТО, да остане неутрална и да ги држи западните трупи надвор од земјата, изјавија за Ројтерс извори запознаени со размислувањата на високо ниво на Кремљ.

Рускиот претседател се сретна со Доналд Трамп во Алјаска минатата недела на првиот самит Русија-САД по повеќе од четири години и речиси целиот нивен тричасовен затворен состанок го помина дискутирајќи како би можел да изгледа компромисот за Украина, според изворите кои побараа анонимност за да разговараат за чувствителни прашања.

Зборувајќи потоа покрај Трамп, Путин рече дека средбата се надева дека ќе го отвори патот кон мир во Украина – но ниту еден лидер не даде детали за тоа што разговарале.

Во суштина, руските извори велат дека Путин направил компромис во врска со територијалните барања што ги изложи во јуни 2024 година, а кои бараа од Кијив да ги отстапи сите четири провинции што Москва ги смета за дел од Русија: Донецк и Луганск во источна Украина – кои го сочинуваат Донбас – плус Херсон и Запорожје на југ.

Кијив ги отфрли овие услови како еднакви на предавство.

Во својот нов предлог, рускиот претседател се држи до своето барање Украина целосно да се повлече од деловите на Донбас што сè уште ги контролира за возврат, Москва би ги запрела сегашните фронтовски линии во Запорожје и Херсон, додадоа тие.

Русија контролира околу 88% од Донбас и 73% од Запорожје и Херсон, според американските проценки и податоци од отворени извори.

Москва е исто така подготвена да ги предаде малите делови од регионите Харков, Суми и Дњепропетровск во Украина што ги контролира како дел од можен договор, велат изворите.

Путин, исто така, се држи до своите претходни барања Украина да се откаже од своите амбиции за НАТО и за правно обврзувачка обврска од воениот сојуз предводен од САД дека нема да се шири понатаму кон исток, како и за ограничувања на украинската армија и договор дека нема да бидат распоредени западни трупи на теренот во Украина како дел од мировните сили.

Претседателот Володимир Зеленски постојано ја отфрла идејата за повлекување од меѓународно признатата украинска земја како дел од договорот и рече дека индустрискиот регион Донбас служи како тврдина што го спречува рускиот напредок подлабоко во Украина.

„Ако зборуваме за едноставно повлекување од исток, не можеме да го сториме тоа. Станува збор за опстанок на нашата земја, што ги вклучува најсилните одбранбени линии, им рече тој на новинарите во коментарите објавени од Кијив во четврток.

Во меѓувреме, пристапувањето кон НАТО е стратешка цел загарантирана во уставот на земјата и онаа што Кијив ја смета за своја најсигурна безбедносна гаранција. Зеленски рече дека не е на Русија да одлучува за членството во алијансата.

Белата куќа и НАТО не коментираа за руските предлози.

