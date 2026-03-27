Рускиот претседател Владимир Путин побарал од руските олигарси да донираат средства во намалениот одбранбен буџет на земјата за да ја продолжат инвазијата врз Украина.

Се очекува рускиот претседател да го продолжи конфликтот, кој започна во февруари 2022 година, сè додека Москва не ги обезбеди преостанатите области од источниот украински регион Донбас кои не се под нејзина контрола, според „Фајненшл тајмс“.

Весникот објави дека најмалку двајца бизнисмени му рекле на Путин дека би биле подготвени да дадат придонеси во буџетот за одбрана по разговорите во четвртокот.

Се смета дека Путин продолжува со инвазијата откако Украина одби еднострано да се повлече од Донбас за време на неодамнешните преговори посредувани од САД. Русија ќе биде во контакт со САД за нова рунда разговори за мировен договор штом условите дозволат, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

Песков рече дека Русија не го изгубила интересот за мировни разговори, но додаде дека клучните прашања – вклучително и територијата – сè уште не се решени.

Сметката за одбрана на Кремљ се зголеми за 42% и достигна 121 милијарди фунти минатата година и се обиде да ја стабилизира својата економија преку оданочување.

Министерот за економија, Максим Решетников, во четврток изјави дека Русија размислува за уште еден данок на неочекувани приходи оваа година ако рубљата продолжи да слабее. Русија собра 2,95 милијарди фунти преку еднократен данок на неочекувани приходи од 10% за некои големи компании во 2023 година.

Во јануари, Кремљ го зголеми ДДВ на 22% во обид да собере дополнителни 600 милијарди рубљи во текот на три години од малите и средните претпријатија.

Буџетскиот дефицит на Русија за јануари и февруари се зголеми на повеќе од 90% од бројката проектирана за целата година, бидејќи американските санкции ја принудија Москва да продава нафта по значително намалени цени.

Претходно, Путин предупреди дека руските компании и владата треба да имаат претпазлив пристап кога одлучуваат како да ги трошат неочекуваните добивки од повисоките цени на нафтата што произлегоа од војната на Блискиот Исток.

„Сега кога цените на нашите традиционални извози растат, а пазарите се во превирања, може да има искушение да се искористи ситуацијата“, им рече тој на бизнис лидерите во Москва.

Путин додаде дека ова искушение може да вклучува трошење на дополнителните приходи, нивно исплаќање во дивиденди на компаниите или, во случајот на државата, проширување на буџетските трошоци.

„Мора да останеме претпазливи. Ако пазарите се движат во една насока денес, утре би можеле да се движат во друга“, додаде тој.

„Потребен е умерен степен на конзервативизам и умерено конзервативен пристап, како во корпоративниот сектор, така и во јавните финансии“

Во среда, украинскиот претседател, Володимир Зеленски , изјави за Ројтерс дека САД ја условуваат својата понуда за безбедносни гаранции за мировен договор во Украина со тоа што Киев ќе го отстапи целиот источен регион Донбас на Русија.

Зеленски рече: „Блискиот Исток дефинитивно има влијание врз претседателот Трамп, а мислам и врз неговите следни чекори. Претседателот Трамп, за жал, сè уште избира стратегија за поголем притисок врз украинската страна. Многу би сакал американската страна да разбере дека источниот дел од нашата земја е дел од нашите безбедносни гаранции.“