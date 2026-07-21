Рестораните и кафулињата во Гостивар кои ќе сакаат да продолжат да работат ќе мора да обезбедат техничка вода која може да се користи за подготвка на храна. Истото ќе важи и за сите јавни институции, меѓу кои се и болниците и градинките, бидејќи водата во градскиот водовод се уште е забранета за пиење, но и за подготовка на храна и за одржување на хигиена, информираше денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, Оливер Миланов.

Тој информира дека вчера се земени мостри чешми од болница, од градинка, од повеќе ресторани и други угостителски објекти, како и од јавни градски чешми, кои во моментов се испитуваат во Институтот за јавно здравје. Миланов најави дека во текот на денот ќе се контролираат и сите оператори и опслужувачи со храна во Гостивар за да се утврди обемот на загаденоста и за да се обезбедат нови лабораториски резултати за утврдување на понатамошни мерки.

„Забраната за користње на водата за пиење и за поготвување на храна останува на сила додека анализите не покажат поинаку. Апелираме да се почитуваат препораките, бидејќи во спротивно ќе се соочат со прекршочни и парични казни“, рече Миланов.

Првата контрола на водата од гостиварскиот систем, АХВ, заедно со Државниот инспекторат за животна средина, Институтот за јавно здравје и обвинителството и локалните власти на направиле на 16 Јули.

ДИЖС констатирал дека локацијата каде што се постевени пумпите со кои се зафаќала вода и се вбризгувала во водоводниот систем, воопшто не е дел од дозволата за користење на вода која ја издава Министерствоито за животна средина, која ја поседувало јавното претпријатие „Комуналец“, а пумпите во главниот цевковод биле поставени на диво и без одобрение.

„Општината и јавното препријатие немале дозвола за приклучување на таа локација во водоводниот систем. Дивиот приклучок не се наоѓал во рамките на дозволената локација, туку на повеќе од 800 метри надвор од подрачјето опфатено со дозволата. Доколку сметале дека тука треба да се постават пумпи морале да се обратат до Управата за животна средина која има надлежност да одлучи дали треба или не треба да го дозволи тоа, бидејќи за таков зафат се потребни посебни санитарни услови“, вели директорката на ДИЖС, Ивана Гиновска.

Министерот за животна средина Муамет Хоџа денеска најави дека за сериозниот инцидент што го загрози здрајето на граѓаните, нема да има прикривање на одговорноста.

„Министерството инвестира во инфраструктурата за водовод и канализација, но снабдувањето со чиста вода за пиење, одржувањето на системот и заштитните зони во околината се должност на локалните власти и јавните комунални претпријатија. Носителите на јавни функции мора професионално и свесно да ги извршуваат дејностите за да не се случат вакви инциденти“, рече Хоџа.