Рафална пукотница одекна во среда навечер во филипинскиот Сенат, каде што властите се обидоа да уапсат сенатор кого го бара Меѓународниот кривичен суд по обвинение за злосторство против човештвото, соопштии на Асошиејтед Прес.

Не беше веднаш јасно што ја предизвикало пукотницата или дали има повредени во салата на Сенатот, каде што сенаторот Роналд дела Роса остана под заштита на сојузнички сенатори додека филипинските власти се обидуваа да го уапсат и евентуално подоцна да го предадат на Меѓународниот кривичен суд.

Претседателот на Сенатот, Алан Кајетано, накратко се појави пред новинарите во Сенатот и потврди дека обезбедувањето на зградата му кажало дека имало истрели, но не даде други детали и брзо си замина.

„Емоциите се високи овде“, рече Кајетано. „Ова е Сенатот на Филипините и наводно сме нападнати.“

Огромна толпа новинари и фото и видео новинари, кои ги покриваа напнатите случувања, беа замолени да останат во просторијата на вториот кат. На некои подоцна им беше дозволено да ја напуштат зградата откако министерот за внатрешни работи Хуанито Виктор Ремула помладиот пристигна со полицајци.

Во понеделник, Меѓународниот кривичен суд објави налог за апсење на Дела Роса, поранешен началник на националната полиција кој прв ги спроведе акциите на претседателот Родриго Дутерте против дрога, во кои беа убиени илјадници, претежно ситни осомничени.

Првично издаден во ноември, налогот го товари Дела Роса за злосторство против човештвото за убиство на „не помалку од 32 лица“ помеѓу јули 2016 година и крајот на април 2018 година, кога тој ги водеше националните полициски сили под Дутерте.

Дела Роса, 64, вети дека ќе се бори против налогот за апсење на Меѓународниот кривичен суд и рече дека ќе побара сите правни лекови. Тој, исто така, ги повика своите следбеници во среда вечерта да се соберат во Сенатот за да го спречат она што тој го нарече негово претстојно апсење.

Агентите на Националното биро за истраги се обидоа да го уапсат Дела Роса во понеделник, но тој успеа да се стрча во пленарната сала на Сенатот и побара помош од колегите сенатори. Кајетано тогаш рече дека ќе ги повика вклучените владини агенти за непочитување на судот.

Дутерте беше уапсен во март минатата година и однесен во седиштето на Меѓународниот кривичен суд во Хаг за притвор. Тој останува притворен од Меѓународниот кривичен суд во Холандија и се соочува со судење за наводни злосторства против човештвото за убиствата во неговата брутална репресија, во која Дела Роса е именуван како еден од неколкуте соизвршители.

„Не треба да дозволиме уште еден Филипинец да биде доведен во Хаг, вториот по претседателот Дутерте“, рече Дела Роса, обраќајќи им се на своите следбеници во порака на Фејсбук и обвинувајќи ја политиката за неговата тешка ситуација.

„Ова е неприфатливо“, рече Дела Роса.

Тој рече дека е подготвен да се соочи со какви било обвинувања пред филипинските судови, но негираше дека оправдувал вонсудски убиства кога ги водеше полициските сили. Дутерте, исто така, ги даде истите негирања, иако отворено им се закануваше на осомничените дилери на дрога со смрт додека беше на функција.

Стотици полицајци се распоредени пред Сенатот за да го одржат редот, предизвикувајќи поплаки од Дела Роса и сојузничките сенатори.