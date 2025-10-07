вто, 7 октомври, 2025

Пукање во центарот на Куманово, ранет доктор и носител на листа на ДУИ

Две лица од возило во движење пукале кон автомобил марка „Фолксваген Голф“, управуван од З. Ш. (43) од селото Слупчане

Едно лице било повредено попладнево во вооружен инцидент што се случил во центарот на Куманово, на улицата зад општинската зграда. Според информациите на Телма, ранетиот е Зекирија Шаини, вработен на скопската Клиника за пулмологија и носител на советничката листа на ДУИ во општина Липково. Сепак, според првичните информации, нема индиции дека мотивот за нападот е политички.

Од Министерството за внатрешни работи соопштија дека инцидентот бил пријавен во 13:54 часот во СВР Куманово. Според нив, две лица од возило во движење пукале кон автомобил марка „Фолксваген Голф“, управуван од З. Ш. (43) од селото Слупчане, општина Липково. Од пукањето Шаини се здобил со повреди и најпрво бил пренесен во кумановската болница, а потоа, бил префрлен на скопските клиники.

Поради истрагата, ул. „11 Октомври“ во Куманово, каде што се наоѓаат општинската зграда, судот, полицијата и поштата, е блокирана за сообраќај.

Од Основното јавно обвинителство Куманово соопштија дека двајца јавни обвинители излегле на терен и вршат увид, при што се прибираат траги и материјални докази кои ќе бидат предмет на вештачење. Според нивните првични информации, не постојат индиции дека мотивот за нападот е политички, но сите околности околу случајот детално се проверуваат. По напаѓачите, информираат од обвинителството, сè уште се трага.

