Резултати од внатрешноста: ВМРО-ДПМНЕ пред победа во Кочани

Грозданов води со 7.218 гласови, наспроти Крстевски со 5.727 гласа. Пребројани се речиси сите избирачки места во Кочани

Со пребројани 97 отсто од избирачките места, се чини дека кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ за градоначалник на Кочани, Владко Грозданов, има недостижна предност пред независниот кандидат и в.д. градоначалник, Венко Крстевски. Грозданов води со 7.218 гласови, наспроти Крстевски со 5.727 гласа.

На 16 март годинава во Кочани се случи најголемата трагедија во поновата македонска историја, кога во пожар во импровизираната дискотека „Пулс“ загинаа 63 претежно млади лица, а над 200 беа повредени. Градоначалникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ си поднесе оставка и е еден од десетиците осомничени во случајот.

 

