Првата жена лидер на владејачка партија во Јапонија е ултраконзервативна ѕвезда во група доминирана од мажи

Во земја која е лошо рангирана на меѓународно ниво за родова еднаквост, новата претседателка на долгогодишните либерални демократи на Јапонија, а веројатно и следна премиерка, е ултраконзервативна ѕвезда на партија доминирана од мажи, која критичарите ја нарекуваат пречка за напредокот на жените, пренесува Асошиејтед Прес.

Санае Такаичи, 64, се восхитува на поранешната британска премиерка Маргарет Тачер и е застапник на конзервативната визија на поранешниот премиер Шинзо Абе за Јапонија.

Такаичи е првата жена претседател на претежно машката владејачка партија на Јапонија, која доминираше во повоената политика на Јапонија речиси без прекин.

Првпат избрана во парламентот од нејзиниот роден град Нара во 1993 година, таа служела на клучни партиски и владини позиции, вклучително и министерка за економска безбедност, внатрешни работи и родова еднаквост.

Пратеничките во конзервативната Либерално-демократска партија на кои им биле дадени ограничени министерски позиции честопати биле избегнувани штом проговориле за различноста и родовата еднаквост. Такаичи се држела до старомодните ставови фаворизирани од машките партиски „тешкаши“.

Жените сочинуваат само околу 15% од Долниот дом на Јапонија, помоќниот од двата парламентарни домови. Само два од 47-те префектурни гувернери на Јапонија се жени.

Тапанарка во хеви метал бенд и возач на мотор како студентка, Такаичи повика на посилна војска, поголеми фискални трошоци за раст, промоција на нуклеарна фузија, сајбер безбедност и построги политики за имиграција.

Таа вети драстично зголемување на бројот на жени министри во нејзината влада. Но, експертите велат дека таа всушност може да го забави напредокот на жените бидејќи како лидерка ќе мора да покаже лојалност кон влијателните машки „тешкаши“. Ако не, таа ризикува краткотрајно лидерство.

Такаичи ја поддржа политиката на ЛДП за жените да служат во нивните традиционални улоги на добри мајки и сопруги. Но, таа исто така неодамна ги призна своите борби со симптомите на менопауза и ја нагласи потребата од едукација на мажите за здравјето на жените за да им се помогне на жените во училиште и на работа.

Такаичи го поддржува наследувањето на престолот во царското семејство само од мажи, се спротивставува на истополовите бракови и на ревизијата на граѓанското право од 19 век што би дозволило посебни презимиња за брачните парови, за жените да не бидат принудени да ги напуштат своите.

Таа е ревизионистка на воената историја и јастреб на Кина. Редовно го посетува светилиштето Јасукуни, кое соседите на Јапонија го сметаат за симбол на милитаризмот, иако одби да каже што би направила како премиерка.

Политичките набљудувачи велат дека нејзините ревизионистички ставови за воената историја на Јапонија може да ги комплицираат врските со Пекинг и Сеул.