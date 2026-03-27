Изградба на автопатот Скопје – Блаце во должина од 12,5 километри, изминатите 15 години ветуваа и ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и ДУИ, а самата идеја е стара повеќе од 20 години. За жал, автопатот не успеа да го изгради ниту една владејачка структура. Првата делница од два километра е готова, но завршува во провалија. Втората допрва треба да почне да се гради. Од косовска страна автопатот „Арбен Џафери“ е направен уште пред седум години, долг е 65 километри – од границата со Македонија до Приштина, а нашите соседи го изградија само за пет години, пишува „Вистиномер“.

Во продолжение ви го пренесуваме текстот во целост:

Вицепремиерот и министер за транспорт и врски, Александар Николоски минатата есен во емисијата „Click Plus“ на ТВ21 (на 25 септември) најави дека автопатот Скопје – Блаце ќе почне да се гради на крајот на ноември 2025 г. – почеток на јануари 2026 година.

Ветување: Тој проект се реализира со поддршка на ЕБРД. Рокот за поднесување за понуди истекува на 30 септември. Ќе ги видиме понудите и заедно со ЕБРД ќе направиме селекција и зависно од бројот на понуди очекувам меѓу крајот на ноември и почетокот на јануари во зависност од временските услови изведувачот да биде воведен во работа – изјави Николоски, додавајќи дека рокот за изгрaдба е три години од почетокот на активностите и тоа би значело дека до почетокот на 2029 година таму ќе има автопат.

[Извор: Плусинфо; ТВ 21- емисија „Клик плус“, (од 0:09 минута од видеото) Датум: 25.09.2025]

Образложение:

Ветувањето на министерот за транспорт и врски Александар Николоски дека автопатот до граничниот премин Блаце ќе почне да се гради во периодот меѓу крајот на ноември (2025) и почетокот на јануари 2026 г., е неисполнето.

Иако старт на градежните активности на оваа делница најавуваа и министерот Николоски и неговата заменичка Калтрина Зеколи-Шаќири (од 0,30 минута од видеото), сепак тоа досега (26.03.2026) не се случи.

Автопатот долг 12,5 километри почна да се гради пред речиси шест години, во мај 2020 година – два месеца пред вонредните парламентарни избори, кога стартуваа градежните активности за првата траса долга 2 километра – од граничниот премин до селото Блаце. Оваа делница е готова, но не води никаде – завршува во провалија. Изградбата на втората делница – од клучката кај спортскиот аеродром „Стенковец“ до селото Блаце, долга 10,5 километри, сè уште не е почната.

Промашена траса

Неодамна во Собранието (29 јануари 2026 г.), министерот Николоски одговарајќи на прашањата на пратеникот од Европскиот фронт, Илир Хасани, посочи дека двата километра завршуваат буквално во провалија и затоа не можат да се пуштат.

Но, тие два километра, претпоставувам често патувате кон Косово и знаете дека не почнуваат никаде, не завршуваат никаде, односно јавноста треба да знае дека ако тоа го сметаме за почеток на автопатот, тие два километра не почнуваат на граничниот премин, туку доколку возите од Скопје за Приштина тие почнуваат десно или источно од граничниот премин и не се поврзани со граничниот премин. Тоа е првиот проблем, а Косово од нивна страна го изгради автопатот до граничниот премин, што значи дека, не да е промашена трасата, комплетно е промашена .…, кажа Николоски (од 1:37:04 мин. од видеото).

Тој додаде дека треба да се направи и приклучок со постојниот граничен премин на Блаце, бидејќи како што рече, „ваерлес приклучоци сè уште не се измислени во патнички сообраќај“, па онаму каде што завршуваат овие два километра „треба да ги приклучуваме на стариот пат и нема како, затоа што одат во провалија, односно во дупка од 50 метри“.

Николоски напомена дека проблемот е надминат со помош на стручни консултантски куќи, а тендерот за избор на изведувач за втората делница е во финална фаза:

Јавното претпријатие за државни патишта својата работа ја заврши. Избран е потенцијален изведувач, за којшто Јавното претпријатие смета дека е најдобар. Инаку имаше 11 понуди и сега одлуката е испратена во Лондон, во седиштето на Европската банка за обнова и развој (ЕБРД), од каде треба да дадат потврда на овој избор, имајќи предвид дека средствата се обезбедени од Европската банка за обнова и развој и дел од тие средства се грант и такви се правилата на ЕБРД, кога користите нивни средства да се оди по нивниот систем за јавни набавки, каква и одлука да донесете на крај Европската банка за обнова и развој истата да ја потврди. Би сакал да апелирам до ЕБРД побрзо да донесат одлука, имајќи предвид дека Јавното претпријатие за државни патишта уште во текот на декември месец ја заврши работата и од декември чекаме да добиеме одговор.