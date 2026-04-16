Петер Маѓар најави мерки против државно контролираните медиуми, ветувајќи нивно суспендирање веднаш по стапувањето на функцијата. Во интервју за државната телевизија, тој остро го критикуваше медиумскиот систем воспоставен за време на владеењето на Виктор Орбан, обвинувајќи го дека служи како „фабрика за лаги“.

Во текот на неговото 16-годишно владеење, Виктор Орбан постепено преземаше над 80 проценти од унгарските медиуми. Таа доминација беше наведена како главен проблем во истрагите на ЕУ за демократското назадување на земјата, објави Политико.

За време на интервју за државната телевизија М1, Маѓар го нарече радиодифузерот „фабрика на лаги“ и вети дека „веднаш ќе ја суспендира услугата за лажни вести што работи тука“.

Во одвоено појавување на државното радио Кошут, тој изјави дека „секој Унгарец заслужува јавен медиум кој ја емитува вистината“.

Како резултат на доминантната улога на владата во медиумите, многу Унгарци – особено оние во руралните области на земјата – слушнале или гледале само извештаи курирани од владејачката партија Фидес. Самиот Маѓар избегнуваше да зборува за медиуми контролирани од државата пред унгарските избори, на кои победи во неделата.

„По година и пол, повторно сум во „јавното“ телевизиско студио“, напиша Маѓар во објава на X. „Тукушто бевме сведоци на последните денови од пропагандната машина.“

Оваа недела, новоизбраниот премиер тврдеше дека државните радиодифузери во земјата треба да престанат со емитување вести сè додека не се обезбедат „услови за објективно, непристрасно известување“. Тој дополнително предложи да се формира комитет од „сите парламентарни партии и други лидери“ за да ги надгледува јавните медиумски канали во Унгарија, гарантирајќи го присуството на опозициските политичари на емисиите што ги исполнуваат или надминуваат „стандардите на Би-Би-Си“.

Убедливата победа на Унгарија на изборите во неделата и го даде на партијата Тиса парламентарното супермнозинство потребно за спроведување на овие реформи. Маѓар планира да го промени уставот за на сличен начин да ги сруши клучните столбови на цврстата контрола на поранешниот премиер врз судството и државните компании.

За таа цел, тој побара голем број оставки од највисоко ниво, меѓу кои и онаа на унгарскиот претседател Тамаш Суљок. Откако го посети претседателот – кој може да стави вето на законите и да ги врати во парламентот – во среда, Маѓар објави фотографија од двајцата.

Маѓар ја искористи посетата на претседателската палата за да направи импровизирани фотографии од својот поразен ривал. Во видео објавено на Фејсбук, Орбан може да се види на балкон, како чекори додека чита документи.

Новоизбраниот унгарски премиер е снимен како се потсмева на својот претходник, ги крева рацете и ја прогласува сцената за „апсолутна кинематографија“.

„Животот е најдобриот режисер. Додека претседателот ја покажуваше канцеларијата што наскоро ќе ја напушти, го забележав премиерот во заминување во соседната соба.“ објави Маѓар.