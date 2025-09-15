Протести во Турција против судскиот процес за смена на лидерот на опозицијата Озел

Турција притвори повеќе од 500 луѓе, вклучувајќи 17 градоначалници, во текот на изминатата година во Истанбул и други општини управувани од ЦХП низ целата земја

Десетици илјади луѓе протестираа во турскиот главен град, Анкара, против судскиот случај закажан за денеска, во кој би можел да се смени шефот на главната опозиција, Озгур Озел по едногодишната правна репресија врз стотици нејзини членови. Снимките во живо покажаа толпи како скандираат за оставка на претседателот Реџеп Таип Ердоган, мавтајќи со турски знамиња и партиски транспаренти, пренесува Гардијан.

Одлуката на судот денеска дали да се поништи конгресот на Републиканската народна партија (ЦХП) во 2023 година поради наводни процедурални неправилности би можела да ја преобликува партијата, да ги потресе финансиските пазари и да влијае на времето на општите избори закажани за 2028 година. Судот би можел и да ја одложи пресудата.

Зборувајќи на митингот во недела, лидерот на ЦХП, Озгур Озел, рече дека владата се обидува да се држи до власта со поткопување на демократските норми и потиснување на несогласувањето по победите на опозицијата на локалните избори во текот на изминатата година.

Озел, исто така, повика на предвремени општи избори. „Овој случај е политички. Обвинувањата се клевета. Нашите другари се невини. Она што се прави е државен удар – државен удар против идниот претседател, против идната влада. Ќе се спротивставиме, ќе се спротивставиме, ќе се спротивставиме“, рече тој во своето обраќање пред толпата.

Владата вели дека судството е независно и негира какви било политички мотиви.

Стотици членови на ЦХП се затворени во исчекување на судење во обемна истрага за наводни врски со корупција и тероризам, меѓу кои и главниот политички ривал на Ердоган, градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу.

Апсењето на Имамоглу во март ги предизвика најголемите протести во земјата во последната деценија, каде што стотици илјади излегоа на улиците.

Во писмо испратено од затвор и прочитано на глас на митингот во Анкара, Имамоглу напиша дека владата се обидува да го предодреди исходот од следните избори со тоа што ги трга настрана легитимните ривали. Тој, исто така, ја обвини владата за поткопување на демократијата преку политички мотивирани судски постапки и други напори за потиснување на несогласувањето.

„Ерата на „јас“ во оваа земја ќе заврши, а ерата на „ние“ ќе започне. Едно лице ќе изгуби, а сите други ќе победат“, напиша Имамоглу. Толпата аплаудираше и скандираше „Претседател Имамоглу“ откако писмото беше прочитано на глас.