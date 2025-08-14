чет, 14 август, 2025

Протести ширум Србија, демонстранти нападнати во Нови Сад, во Белград фрлен солзавец

Министерот за внатрешни работи, Ивица Дачиќ, рекол дека има повредени полицајци и повикал на враќање на законот и редот

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Српската полиција откако ги растера демонстрантите пред Градското собрание во Белград; Извор на фотографија: Министерство за внатрешни работи на Србија

Граѓани и студенти се собраа на протести во неколку градови низ Србија, кои синоќа резултираа со инциденти во Нови Сад, каде што симпатизери на владеачката Српска напредна странка (СНС), ги нападнаа собраните со камења, шишиња и пиротехнички средства, јавува N1. Судири меѓу граѓаните кои протестираат и полицијата имаше и во главниот град на Србија, Белград, каде во неколку наврати беше фрлен и солзавец.
Судирите меѓу граѓаните и поддржувачите на владеачката партија, избувнаа вчера, по повеќе од девет месеци постојани демонстрации против автократскиот претседател Александар Вучиќ.

„Поддржувачите на претседателот постојано фрлаа пиротехника врз демонстрантите во Нови Сад во близина на канцелариите на владејачката Српска напредна партија на Вучиќ, а демонстрантите потоа ги скршија прозорците на тие канцеларии, додека полицијата за да ги разбие демонстрациите беше распоредена пред нив за да ја чува зградата“, опишува агенцијата АП.

Министерот за внатрешни работи, Ивица Дачиќ, рекол дека има повредени полицајци и повикал на враќање на законот и редот.

АП пишува дека илјадници луѓе се собрале во други делови од земјата, вклучително и во Белград, каде што полицијата употребила солзавец за да ги растера групите антивладини демонстранти.

ПОВРЗАНО

Балкан

Српскиот министер Дачиќ и шефот на полицијата ќе добијат кривични пријави бидејќи не ги заштитиле граѓаните на протест

Движењето „Крени-Промени“ најави дека денеска ќе поднесе кривични пријави против министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ и директорот на полицијата Драган Васиљевиќ, како и...
Повеќе
Македонија

Стоилковиќ на прием кај Вучиќ во чест на младите спортисти од кампот „Србија те зове 2025“

Потпретседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за односи меѓу заедниците, Иван Стоилковиќ, присуствуваше на прием организиран од претседателот на Србија, Александар...
Повеќе

Најнови

Македонија

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Пожарот во природниот резерват Јасен, кој беснее веќе трет ден, стигна до објектите на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје. Во видеото што го објави директорот на Дирекцијата...
Повеќе
Македонија

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Од утре, 15 август, започнува аплицирањето за правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2025/2026 година. Рокот за пријавување за сите студенти е до 5 септември 2025. Право на пријавување имаат редовни...
Повеќе
Македонија

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари

Царинските инспектори при Секторот за контрола и истраги, при контрола на 21 увоз на месо од увозник, открија царинска измама во висина од седум милиони денари, соопштуваат од Царинската управа. „Дополнителната контрола...
Повеќе
Македонија

Реактивиран механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

По распишувањето на локалните избори, закажани за 19 октомври 2025 година, одново се активира Координативното тело за постапување по претставки врз основа на Кодексот за однесување во онлајн просторот за време...
Повеќе

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Пожарот во природниот резерват Јасен, кој беснее веќе трет ден, стигна до објектите на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје. Во видеото што го објави директорот...

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари

Реактивиран механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

Рокот за аплицирање за помош за сметки за струја истекува на 31 август 2025

Српскиот министер Дачиќ и шефот на полицијата ќе добијат кривични пријави бидејќи не ги заштитиле граѓаните на протест

Road Redemption скриншот од YouTube

Денеска е последен ден за бесплатно преземање на играта Road Redemption

Инспектор за животна средина изрекол забрана за сеча во речното корито на Дошница

Општина Кисела Вода остана без ветената нова Противпожарна станица

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари