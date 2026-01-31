Над 300 протести се очекува да се одржат денеска низ сите 50 сојузни држави на САД и во Вашингтон, како дел од националната акција „ICE Out of Everywhere“, објави Гардијан.

Протестите ги организира движењето „50501“ и се реакција на повеќе убиства извршени од федерални агенти на Службата за имиграција и царина.

Демонстрантите велат дека овие случаи укажуваат на прекумерна употреба на сила, злоупотреби во притворските центри и милитаризација на имиграциското спроведување на законот. Најавени се маршеви и протести пред притворски центри, канцеларии на Службата за имиграција и царина и аеродроми.

Учесниците бараат правна одговорност за агентите вклучени во смртните случаи и реформи во работењето на Службата за имиграција и царина, додавајќи дека протестите ќе продолжат додека нивните барања не бидат исполнети.

Активистите повикуваат на бојкот на хотели што обезбедуваат сместување за федерални агенти, и бараат локални бизниси да одбијат да ги услужуваат агентите за време на нивните операции.

Демонстрантите бараат законодавците да го блокираат финансирањето на Министерството за внатрешна безбедност додека агентите на Службата за имиграција и царина не бидат повлечени од заедниците. Тие, исто така, повикуваат на воведување кодекс на однесување и независни истраги за работењето на агенцијата.