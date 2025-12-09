Протекување вода во музејот Лувр во Париз оштети стотици дела, само неколку недели откако крадци украдоа безценети француски крунски накити од музејот сред бел ден, објави Би-Би-Си.

Заменик-администраторот на музејот, Франсис Штајнбок, изјави дека меѓу 300 и 400 дела, главно книги, биле погодени од протекувањето и дека пописот сѐ уште трае.

Штајнбок за француските медиуми рече дека штетата настанала во египетскиот оддел, и дека оштетените томови се „оние што ги консултираат египтолозите“, но дека „нема оштетени вредни книги“.

Проблемот што го предизвикал протекувањето, откриено кон крајот на ноември, бил познат со години, а поправките се закажани за следната година, додаде тој.

Книгите ќе бидат сушени, испратени на книговез и реставрирани пред повторно да бидат вратени на полиците.

Штајнбок ги опиша томовите како „египтолошки списанија“ и „научна документација“ од крајот на 19 и почетокот на 20 век.

„Ниту еден културно-историски артефакт не е оштетен“, изјави тој за агенцијата Франс прес.

Тој додаде: „Во оваа фаза, немаме непоправливи и трајни загуби во овие колекции.“

Протекувањето е трет сериозен проблем со кој се соочува музејот – најпосетуван во светот – за само неколку месеци.

Во ноември, структурни слабости доведоа до делумно затворање на една од галериите со грчки вази и канцеларии, а на 19 октомври четворица провалници украдоа накит вреден 88 милиони евра, разоткривајќи сериозни безбедносни пропусти.

Накитот сѐ уште не е пронајден, а музејот оттогаш дел од своите највредни парчиња ги префрли во Банката на Франција.

Извештај објавен во октомври од францускиот Државен завод за ревизија го критикуваше музејот за прекумерно трошење на купување уметнички дела, „на штета на одржувањето и реновирањето на зградите“.

Извор: Би-Би-Си