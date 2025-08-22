пет, 22 август, 2025

Просечната месечна исплатена бруто плата во јуни била 68.340 денари

Овој јуни, во однос на ланскиот јуни, просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен е повисока за 8,5 отсто

МетаОд: Мета

-

Фото: Мета.мк

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во јуни изнесувала 68.340 денари, соопшти Државниот завод за статистика (ДЗС).

„Во јуни 2025 година, во однос на јуни 2024 година, просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен е повисока за 8,5 отсто. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите образование за 14,9 отсто, дејности на здравствена и социјална заштита за 13 отсто и рударство и вадење на камен за 12,3 отсто“, наведено е во соопштението од ДЗС.

Намалување на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување за 8,2 отсто, трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли за 4,1 отсто и транспорт и складирање за 2 отсто.

Неодамна ДЗС објави дека просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јуни 2025 година, изнесува 45.468 денари.

ПОВРЗАНО

Економија

Просечната нето плата во август била 41.000 денари

Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната нето плата во земјава во август изнесувала 41.097 денари, соопштуваат оттаму. Индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата...
Повеќе
Македонија

Платата на премиерот е 140.450 денари, а на министрите по 115.540 денари

Владата јавно ги објави платите на претседателот на Владата, како и на министрите. Според објавените податоци, највисока нето-плата има Претседателот на Владата Христијан Мицкоски, со...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

Најавена е нова Souls игра наречена „La Divina Commedia“

Најавата за најновата Souls игра во развој наиде на скептицизам според прикажаниот трејлер дека играта нема да изгледа баш така. Насловот на играта е La Divina Commedia според книгата „Божествената Комедија“...
Повеќе
Подглавна секција

Две малолетнички од кичевско загинале во несреќа со четирицикл

На локален пат во село Колибари, кичевско, 15 годишна малолетничка од селото, управувајќи четирицикл со кичевски регистарски ознаки, изгубила контрола и со четирициклот излетала од коловозот, а од здобиените повреди на...
Повеќе
Подглавна секција

Од Обединетите Нации потврдија дека Газа и околните области се под целосен глад

Газа и околната територија официјално страдаат од целосен глад, објави глобална група експерти, речиси две години по почетокот на немилосрдната војна во која Израел го блокираше влегувањето на поголемиот дел од...
Повеќе
Економија

Просечната месечна исплатена бруто плата во јуни била 68.340 денари

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во јуни изнесувала 68.340 денари, соопшти Државниот завод за статистика (ДЗС). „Во јуни 2025 година, во однос на јуни 2024 година, просечната месечна исплатена бруто-плата по...
Повеќе
La Divina Commedia скриншот 3 од YouTube

Најавена е нова Souls игра наречена „La Divina Commedia“

Најавата за најновата Souls игра во развој наиде на скептицизам според прикажаниот трејлер дека играта нема да изгледа баш така. Насловот на играта е La Divina Commedia според книгата...

Две малолетнички од кичевско загинале во несреќа со четирицикл

Од Обединетите Нации потврдија дека Газа и околните области се под целосен глад

Просечната месечна исплатена бруто плата во јуни била 68.340 денари

Уште една измама со лажна сообраќајка, тетовчанка измамена за сума од 16.000 евра и 10.700 швајцарски франци

Уапсен велешанец, запалил сува трева и предизвикал пожар

Општинар во Шуто Оризари со лажни налози си присвоил околу 58 илјади евра од општинскиот буџет

Судијка во Мајами нареди затворање на мигрантскиот камп „Алигатор Алкатраз“

ДЗС: Дождот помогна да се изгаси пожарот на Јасен

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе
La Divina Commedia скриншот 3 од YouTube

Најавена е нова Souls игра наречена „La Divina Commedia“

Две малолетнички од кичевско загинале во несреќа со четирицикл

Од Обединетите Нации потврдија дека Газа и околните области се под целосен глад