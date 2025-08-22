Просечната месечна исплатена бруто плата во јуни била 68.340 денари

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во јуни изнесувала 68.340 денари, соопшти Државниот завод за статистика (ДЗС).

„Во јуни 2025 година, во однос на јуни 2024 година, просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен е повисока за 8,5 отсто. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите образование за 14,9 отсто, дејности на здравствена и социјална заштита за 13 отсто и рударство и вадење на камен за 12,3 отсто“, наведено е во соопштението од ДЗС.

Намалување на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување за 8,2 отсто, трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли за 4,1 отсто и транспорт и складирање за 2 отсто.

Неодамна ДЗС објави дека просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јуни 2025 година, изнесува 45.468 денари.