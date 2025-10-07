вто, 7 октомври, 2025

Пропадна тендерот за регионалната депонија во Свети Николе, нема детали за причините

Од Министерството за животна средина не откриваат колку компании биле пријавени, ниту кои се тие, дали меѓу нив имало и некоја домашна, а доверливи се и податоците за условите кои ги исполниле

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Локацијата на која треба да се гради регионалната депонија во Свети Николе | Фото: Мета.мк

Тендерската постапка за избор на компанија која треба да ја гради првата регионална депонија за Источниот и Североисточниот регион во земјава во селото Мечкуевци во Свети Николе не заврши успешно. Од Министерството за животна средина само накратко информираат дека причината поради која пропадна тендерот е недоволен интерес, односно затоа што се пријавиле мал број компании кои не ги исполнувале критерумите за избор. Како што велат од Министерството, по пропаѓањето на тендерот, тендерската документација е ревидирана, а во моментов се чека одобрување од Делегацијата на Европската Унија за да може да се повтори постапката.

Доставувањето на понудите во тендерот заврши во мај годинава, откако еднаш беше продолжен рокот за да им се даде дополнително време на компаниите да ја дополнат документацијата. Потоа следуваше периодот на евалуација од 90 дена, во кој е одлучено дека ниту една од компаниите не ги исполнува условите.

Од Министерството не откриваат колку компании биле пријавени, ниту кои се тие, дали меѓу нив имало и некоја домашна, а доверливи се и податоците за условите кои успеале да ги исполнат. Нема детали ниту какво ревидирање е направено на тендерската документација и какви се новите услови кои ќе се бараат за фирмата која ќе треба во иднина да ја изгради првата европска депонија во земјава. Засега, од Министерството се оптимисти дека постапката за распишување на новиот тендер ќе се направи набрзо, и дека идната година ќе може да почне да се гради депонијата, иако одобрувањето на неуспешниот тендер траеше повеќе од една година.

„Доколку е успешна новата тендерска постапка градбата би почнала во првиот квартал на 2026 година, а изградбата треба да се реализира за 18 месеци, од кои 12 месеци е гарантниот период. Изградбата на централната постројка и трансфер станиците ќе се реализира во една фаза“, велат од Министерството.

Според извештајот на Државниот завод за ревизија објавен во јуни годинава, проектот за Свети Николе ќе ја чини државата 40 отсто повеќе заради пролонгирањето на роковите и доцнењето на третата фаза, за која се распиша овој тендер. Според ДЗР, во третата фаза од проектот кој вклучува изградба на регионалната депонија и трансфер станиците, државата ќе треба да учествува со 65 отсто од средствата, а европските фондови со 35 отсто, наместо првично предвидените 85 од ЕУ и 15 отсто од буџетот. Инаку, вкупната цена на центарот за третман на отпад изнесува 48,4 милиони евра, но во тие средства се вклучени и првите две фази од проектот, односно набавка на инфрструктура и затворање на дивите депонии.

Од Министерството не коментираат дали сè уште постои опасноста од губење на грантот заради доцнењето, но веројатно е дека со пропаѓањето на постапката и со новото пролонгирање, може да се очекуваат и нови неизвесности и услови на финансирањето.

„Процентуалното учество на ЕУ средства како и национална контрибуција ќе зависат од повеќе фактори, меѓу кои и движење на цените на пазарот, времето кога ќе се реализира како и расположливоста на ЕУ средствата, не само за овој туку и за други планирани проекти кои се финансирани од ЕУ, велат од Министерството.

Депонијата во Свети Николе треба да биде првата од предвидените пет регионални депонии, со кои, според европски стандарди ќе треба да се третира отпадот во земјава. Освен таа во Свети Николе, такви се и депонијата Русино за Полошкиот регион, депонијата Мегленци во Општина Новаци за Пелагонискиот и Југозападниот регион, депонијата Доброшинци за Вардарскиот и Југоисточниот регион и скопската Дрисла.

Според проектот во Мечкуевци, Свети Николе ќе се гради една централна постројка за управување со отпад, како и шест претоварни станици во Куманово, Ранковце, Штип, Виница, Македонска Каменица и во Берово. Центарот ќе треба да опслужува околу 370.000 лица од кои се генерира отпад од околу 112.094 тони годишно. Домаќинствата ќе имаат две корпи, за отпад што се рециклира и за мешан отпад. Градинарскиот отпад ќе се собира одделно и ќе се носи на компостирање. Предвидено е да се постави и мрежа за извлекување биогас од депонијата за понатамошна енергетска употреба.

Изградбата на претоварните станици и регионалната депонија ќе се одвива паралелно, а додека не се изгради во овие два региона ќе се работи на затворање на повеќе од сто диви и нестандардни депонии и ѓубришта, кои во зависност од количината на отпадот, ќе подлежат на различни начини на ремедијација. Од ѓубриштата на кои има помалку од 3.000 кубни метри отпад ѓубрето ќе се премести на некоја од другите депонии, онаму каде има до 10.000 кубни метри отпад планирано е затворање и покривање без систем за собирање на биогасот, додека поголемите депонии ќе се затвораат со систем за собирање на биогасот. Проектот е вреден околу 10 милиони евра.

ПОВРЗАНО

Македонија

Еколошка катастрофа во Куманово, реката Кумановка е претворена во депонија

Реката во Куманово е претворена во депонија. Пластични кеси, фрлени шишиња и друг отпад ја покриле површината на водата. Реката станала огледало на еколошката...
Повеќе
Македонија

Сопствениците непрописно го чувале отпадот во Трубарево, ОЈО почна истрага против четири лица

Основното јавно обвинителство Скопје, започна истрага против четири физички М.Д (56), Л.Д. (26), В.М. (43) и З.С.(59) и едно правно лице за загрозување на...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

Новата десета сезона на Diablo 4 – „Сезона на Пеколниот Хаос“

Играта Diablo 4 доби нова сезона 10 наречена „Сезона на Пеколниот Хаос“ (Season of Infernal Chaos). Иако се задржуваат старите механики и се надоградуваат со сезонско тематски моќи овојпат споредните моќи...
Повеќе
Подглавна секција

Пукање во центарот на Куманово, ранет доктор и носител на листа на ДУИ

Едно лице било повредено попладнево во вооружен инцидент што се случил во центарот на Куманово, на улицата зад општинската зграда. Според информациите на Телма, ранетиот е Зекирија Шаини, вработен на скопската...
Повеќе
Македонија

Претреси во домови за стари лица во Скопје под сомненија за нехуман третман

По добиени сознанија за можен нехуман третман на стари лица – корисници на услуги за вон-семејна заштита, Основното јавно обвинителство Скопје во координација со Министерството за внатрешни работи, Единица за економски...
Повеќе
Главна секција

Пропадна тендерот за регионалната депонија во Свети Николе, нема детали за причините

Тендерската постапка за избор на компанија која треба да ја гради првата регионална депонија за Источниот и Североисточниот регион во земјава во селото Мечкуевци во Свети Николе не заврши успешно. Од...
Повеќе
Diablo 4 Сезона 10 Оками Друид скриншот од лична архива на Иван Стојановски

Новата десета сезона на Diablo 4 – „Сезона на Пеколниот Хаос“

Играта Diablo 4 доби нова сезона 10 наречена „Сезона на Пеколниот Хаос“ (Season of Infernal Chaos). Иако се задржуваат старите механики и се надоградуваат со сезонско тематски моќи овојпат...

Пукање во центарот на Куманово, ранет доктор и носител на листа на ДУИ

Претреси во домови за стари лица во Скопје под сомненија за нехуман третман

Пропадна тендерот за регионалната депонија во Свети Николе, нема детали за причините

Нобеловата награда за физика доделена на тројца научници за работа на квантната механика

Една песна, една Европа – уникатна музичка изведба во Филхаромонијата во Скопје

Доставувањето на заемот беше одобrено на 29 септември од Управниот совет на СБ

Извештај на Светска банка: На работниците на Западен Балкан им требаат вештини, а на фирмите дигитализација

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе
Diablo 4 Сезона 10 Оками Друид скриншот од лична архива на Иван Стојановски

Новата десета сезона на Diablo 4 – „Сезона на Пеколниот Хаос“

Пукање во центарот на Куманово, ранет доктор и носител на листа на ДУИ

Претреси во домови за стари лица во Скопје под сомненија за нехуман третман