На крузер во Атлантскиот Океан три лица се пронајдени починати по сомнителна епидемија на ретка хантавирусна инфекција, соопштија во неделата од Светската здравствена организација (СЗО) и здравствениот оддел на Јужна Африка.

СЗО соопшти дека истрагата е во тек, но дека е потврден барем еден случај на хантавирус. Еден од пациентите бил на интензивна нега во болница во Јужна Африка, соопшти здравствената агенција на ОН во соопштение до Асошиејтед Прес, а СЗО соработува со властите за евакуација на уште двајца со симптоми од бродот.

Појавата е пријавена на MV Hondius, кој пловел помеѓу Аргентина и Зелено’ртските Острови. Според неколку онлајн страници за следење бродови, MV Hondius бил веднаш до пристаништето Праја, главниот град на Зелено’ртските Острови, во недела вечерта.

Двајца од починатите биле сопруг и сопруга на возраст од 70 и 69 години од Холандија.

Министерството за здравство на Јужна Африка соопшти дека мажот се разболел на бродот и починал на островот Света Елена, додека неговата сопруга починала во болница во Кемптон Парк, град во Јужна Африка.

Британец, 69, кој се разболел на бродот бил однесен во приватна здравствена установа во Јоханесбург, според Министерството за здравство на Јужна Африка, кое соопшти дека бил позитивен на тестот за хантавирус.

Хантавирусот обично се пренесува преку контакт со урина или фецес од заразени глодари.

Хантавирусот предизвикува два сериозни синдрома, според американските Центри за контрола и превенција на болести: хантавирусен пулмонален синдром, тешка болест што ги зафаќа белите дробови, и хеморагична треска со бубрежен синдром, тешка болест што ги зафаќа бубрезите.

Иако ретки, инфекциите со хантавирус може да се шират меѓу луѓето, соопшти СЗО. Нема специфичен третман или лек, но раната медицинска помош може да ги зголеми шансите за преживување.

„СЗО е свесна за и поддржува настан за јавно здравје што вклучува крстосувач што плови во Атлантскиот Океан“, соопшти организацијата. „Во тек се детални истраги, вклучително и понатамошни лабораториски тестирања и епидемиолошки испитувања. На патниците и екипажот им се обезбедува медицинска нега и поддршка. Секвенционирањето на вирусот е исто така во тек.“

Бродот го управува холандската туристичка компанија „Оушнвајд експедишн“, која во неделата вечерта соопшти дека двајца членови на екипажот на бродот имаат потреба од итна медицинска нега, а третиот смртен случај сè уште е на бродот.

Компанијата соопшти дека локалните здравствени власти ги процениле двете симптоматски лица, но бродот немал овластување од властите на Капо Верде да ги истовари лицата на кои им е потребна медицинска нега.

„Приоритет на „Оушнвајд експедишн“ е да се осигури дека двете симптоматски лица на бродот ќе добијат соодветна и брза медицинска нега“, рече портпаролот.

„Во близок контакт сме со директно засегнатите лица и нивните семејства и обезбедуваме поддршка каде што е можно.

„Истегнувањето и медицинскиот преглед на сите гости бараат координација со локалните здравствени власти и ние сме во тесна консултација со нив.“

Холандските власти се согласија да водат заеднички напор во организирањето на репатријацијата на двете симптоматски лица во Холандија, соопшти операторот на крстарење, заедно со телото на починатото лице.

СЗО соопшти дека „олеснила координација“ меѓу националните власти и операторите на бродот за организирање на медицинска евакуација на двајца патници со симптоми.

МВ Хондиус, кој може да прими околу 170 патници и има 70 членови на екипажот, е наведен како поларен крстосувач на веб-страниците на неколку туристички агенции.

Едно од крстарењата нуди маршрута што тргнува од Ушуаја во Аргентина и плови до Капо Верде, со запирања на островите Јужна Џорџија и Света Елена.

Министерството за надворешни работи на Велика Британија соопшти: „Внимателно ги следиме извештаите за потенцијална епидемија на хантавирус на крстосувачот Хондиус и сме подготвени да ги поддржиме британските државјани доколку е потребно. Во контакт сме со компанијата за крстарење и локалните власти.“