Во примерокот од мусаката која на децата им била послужена за ручек во основното училиште „Димо Хаџи Димов“, се пронајдени грам-негативни бактерии од групата на Enterobacteriaceae, фекални бактерии кои исто така се пронајдени и на 3 чешми во училиштето, информираа денеска од Институтот за јавно здравје (ИЈЗ). Пред неколку дена имаше масовно труење кај деца кои јаделе мусака и мусли со млеко по што добиле стомачни тегоби, а некои од нив побарале и лекарска помош.

„ИЈЗ денеска одржа прес-конференција и информираше за сите досега превземени активности од надлежните институции (АХВ, ДСЗИ, ЦЈЗ Скопје, Детска Клиника) кои се во постојана комуникација и координација како и за сите резултати од узорцираните примероци и од доставените материјали за анализа. Воедно ве информираме дека бројот на земени примероци и пристигнати материјали е екстензивен и материјали за анализа сè уште пристигнуваат. После пресот добивме нов резултат од узорцираниот примерок од мусака која се служела во прва смена во училиштето и во неа се најдени грам негативни бактерии од групата на Enterobacteriaceae, фекални бактерии кои исто така се пронајдени и на 3 чешми во училиштето. ИЈЗ и понатаму ќе биде во координација и комуникација со споменатите надлежни институции и јавноста ќе биде известена за понатамошниот тек на настаните“, се наведува во соопштението од ИЈЗ.

Претходно во текот на денот Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ информираше дека водата за пиење во основното училиште била исправна за пиење, откако пред неколку дена имаше масовно труење на дестици ученици, повеќето од одделенска настава. Пред два дена екипи од претпријатието извршиле вонреден мониторинг врз основа на пријава од „Димо Хаџи Димов“.

„Секторот за санитарна контрола зема 4 примероци од две локации (училница и кујна) од кои две за физичко-хемиска анализа и две за микробиолошка анализа. Од добиените резултати сите примероци физичко-хемиски и микробиолошки одговара на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење, при што констатираме дека водата во „Димо Хаџи Димов“ во општина Карпош е санитарно исправна и истата може непречено да се употребува“, информираа денеска во ЈП Водовод и канализација.

По завчерашното масовно труење на ученици во училиштето, беа спроведени вонредни инспекциски контроли во кујните на 9 основни училишта во општина Карпош, со кои стопансисува истиот оператор со храна, „Ванила фуд“.

Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави и син му бил меѓу учениците кои пројавиле симптоми на труење. Тој додаде дека неговиот син три дена примал инфузија, но во моментот се чувствува добро.

„Имаше медиуми кои известија дека бил во тешка состојба, сакам да демантирам, имаше симптоми како и сите други деца. Беше жртва на тоа труење, три дена примаше инфузија и не одеше на учичиште. Оставам институциите да кажат дали е од храната или од нешто друго“, рече тој.

Според професорот Никола Пановски, чудно е тоа што во останатите училишта во општина Карпош, кои добиваат храна од кујната во „Димо Хаџи Димов“, нема труење.

„Но, со оглед на тоа дека централната кујна е во ова училиште и дека таму се готви храна за сите деца во сите други училишта во Карпош, чудно е што во другите училишта немало труење. Во мусака што е ставена во рерна, не може да се најдат бактерии живи, но може да ги има во меленото месо пред да се пече“, вели Пановски за Мета.мк.