Пронајдена дрога во домот на студентка од Турција

Психотропна дрога метилендиоксиметамфетамин, мефедрон и марихуана е пронајдена при претрес на дом во Гостивар во кој престојувала студентка, државјанка на Република Турција. При претресот, извршен по добиен налог од надлежното обвинителство, инспектори од Одделението за истраги, пронајдоа вкупно шест таблети од 0,29 грама прихотропна дрога метилендиоксиметамфетамин, 1,63 грама мефедрон, марихуана и десет семки од канабис.

Во текот на предистражната постапка е утврдено дека студентката примила авионска пратка испратена од физичко лице од Белгија, заведена како нотес. По приемот на пратката, осомничената ја отворила и од неа ја извадила дрогата. Царинските инспектори, со налог на јавен обвинител, извршија претрес во домот, при што е пронајдена дрогата.

Со наредба на јавниот обвинител, запленетите супстанци се доставени на вештачење во МВР, каде е потврден нивниот хемиски состав.

Против осомничената е поднесена кривична пријава до ОЈО Гостивар за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги.