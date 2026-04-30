Осумнаесет општини од Пелагонискиот и Југозападниот регион се дел од новата веб платформа „Регион без отпад“, која треба да служи како централизирана дигитална алатка за поддршка на управувањето со отпад во регионите. Преку платформата ќе се обезбеди пристап до релевантни информации, податоци и ресурси поврзани со управувањето со отпад и ќе ја зајакне координацијата и размената на информации и добри практики помеѓу општините од двата региона. Целта е и да се зголеми транспарентноста и да се овозможи подобро планирање и донесување одлуки базирани на податоци.

На веб платформата ќе може да се најдат и сите информации поврзани со работата на Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад за Пелагонискиот и Југозападниот регион како и разни податоци за отпадот и услугите што ги нудат комуналните претпријатија.

„Платформата претставува и основа за идното функционирање на регионалното јавно комунално претпријатие, овозможувајќи подобра поврзаност меѓу институциите и засегнатите страни.

Покрај координативната и информативна улога, платформата нуди и пристап до практични алатки развиени во рамки на проектот „Одржливо управување со отпад на локално ниво“. Посебно значајна е методологијата за чистење и затворање на дивите депонии која нуди системски пристап кој ги комбинира мапирањето и проценката, анализата на примарните причини, вклучувањето на заедницата, подобрувањето на инфраструктурата и континуираниот мониторинг. Оваа методологија овозможува долгорочно решавање на проблемот и спречување на повторно појавување на ѓубриштата и е веќе успешно употребена во Кичево, со намера опфатот да се прошири и на останатите општини од Пелагонискиот и Југозападниот регион“, велат од Салар Интернационал.

Дополнително, платформата содржи и прирачник за заштита од пожари на депониите, кој, со оглед на честите пожари (1500 детектирани пожари само во 2023) и нивното влијание врз здравјето и животната средина, нуди конкретни мерки за превенција, рано откривање и подобра подготвеност на институциите во случај на пожари на депонии. Овој прирачник претставува практична рамка за подобрување на безбедноста во период додека се воспоставуваат модерни регионални решенија за управување со отпад.

Покрај овие ресурси, платформата вклучува и методологија за интегрирање на родовата перспектива и анализа за меѓуопштинската соработка, со што се обезбедува сеопфатна практична поддршка за општините и јавните комунални претпријатија во планирањето и имплементацијата на одржливи решенија.