Израелската влада започна регистрација на територијата на окупираниот Западен Брег како државно земјиште, потег што Палестинците го оценија како де факто анексија. За прв пат откако Израел ја окупираше територијата во 1967 година, владата ќе создаде механизам за официјално регистрирање на големи површини земјиште под државата.

Министерството за надворешни работи на Израел го бранеше потегот како административна мерка што ќе воведе ред во регистрацијата на земјиштето. Но, владините министри јасно ставија до знаење дека намерата е да се зголеми населувањето и да се зацврсти контролата на Израел врз земјиштето.

Министерот за финансии од крајната десница, Безалал Смотрич, рече дека земјишниот регистар ќе продолжи со „револуција во населувањето и управувањето низ сите делови од нашата земја“, додека се осврнуваше на Јудеја и Самарија, библискиот термин за Западниот Брег. А министерот за правда Јарив Левин рече дека Израел е „посветен на зајакнување на својата контрола врз сите делови од нашата земја, а оваа одлука ја изразува таа посветеност“.

Новата мерка на владата ќе се однесува на она што е познато како Зона Ц на Западниот Брег, околу 60% од територијата и дом на околу 180.000-300.000 Палестинци и на доселеничка популација од најмалку 325.500, според израелската група за човекови права Бтселем.

Палестинското претседателство изјави дека одлуката го прекршила меѓународното право и претставува де факто анексија на окупирана палестинска територија. Во соопштението, кабинетот на претседателот предупреди дека потегот е декларација за плановите за анексија насочени кон зацврстување на окупацијата преку нелегални активности за населување.

Израел го зазеде Западниот Брег од Јордан во војната во 1967 година и потоа почна да основа еврејски населби таму, кои се сметаат за нелегални според меѓународното право, од страна на Обединетите нации и од голем дел од меѓународната заедница. ОН, исто така, ги смета Западниот Брег и Источен Ерусалим за окупирана територија, која Палестинците ја бараат за идна држава.

„Мир сега“, израелска организација за надзор на населбите, го опиша потегот на владата како „масовно одземање земјиште на Западниот Брег… целосно против волјата на народот и спротивно на најдобрите интереси на Израел“.

Израелската влада ја одобри мерката и покрај наведеното противење на американскиот претседател Доналд Трамп на анексијата на Западниот Брег.

„Го предупредуваме претседателот Трамп – Нетанјаху ве лаже! Рековте дека нема да дозволите анексија, но тој ја спроведува пред вашиот нос“, рече „Мир сега“, додавајќи дека потегот ќе доведе до одземање на илјадници Палестинци од нивната земја.

„Процесот бара од сопствениците на земјиште да докажат сопственост на начини што се речиси невозможни за повеќето Палестинци; ако не успеат, земјиштето автоматски ќе биде регистрирано како државно земјиште“, тврди „Мир сега“.

Оваа најнова мерка доаѓа откако израелскиот кабинет за безбедност минатата недела одобри потег со кој се прошири израелското владеење и управување над Западниот Брег. Потегот предизвика меѓународна осуда, а генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, го нарече флагрантно кршење на меѓународното право, а Европската Унија рече дека тоа е чекор во погрешна насока.