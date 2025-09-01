пон, 1 септември, 2025

Професорот Чибишев предупредува дека вдишување чад од пожар може да убие

Докторот вели дека јаглеродниот моноксид и цијанводородот убиваат без предупредување

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фотографија на МВР од пожарот во Ѓорче Петров за кој полицијата се сомнева дека е подметнат и веќе има уапсено лице кое е изведено пред судија на претходна постапка и доби притвор

Професорот Андон Чибишев од Универзитетската клиника за токсикологија апелираше до граѓаните да не се вклучуваат во гаснење пожари без потребната опрема за заштита. Доктор Чибишев, откако деновиве се споделуваа голем број снимки на граѓани кои се придружуваат на пожарникарите во борбата со огновите, на социјалните медиуми напиша дека е голем ризик за здравјето вдишувањето на чад и отровни гасови.

„Поврторно морам да предупредам дека е крајно ризично, и не треба да се вклучуваат во гаснење на пожари граѓани кои на никаков начин не се заштитени од штетното дејство на чадот и отровните гасови. Јаглеродниот моноксид и цијанводородот убиваат без предупредување. Ги молам граѓаните, па и професионалците да користат заштитни средства и да бидат крајно внимателни, бидејќи  последиците од труење со отровните гасови можат да бидат многу сериозни“, напиша Чибишев.

Викендот, запалената сува трева во близина на спортскиот комплекс „Борис Трајковски“ предизвика евакуација на учесници и гледачи на ракометен турнир, а деветмина полицајци, кои заедно со пожарникарите учествувале во гаснењето на пожарот, завршија на Токсикологија откако вдишале чад.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Голем пожар на Вардариште, Аеродром, дел од Центар и Гази Баба без струја

Поради пожар на дивата депонија Вардариште, попладнево населбите Аеродром и Ново Лисиче, како и дел од Центар немаат електрична енергија. Како што информираат од...
Повеќе
Македонија

Невреме и пожари вчера попладне во Скопје, паднати над 30 дрвја, уништена и инфраструктура на ЕВН

Големо невреме го зафати Скопје вчера попладнето, проследено со силен ветер, а истовремено се случија и пожари на неколку локации. Запалената сува трева во...
Повеќе

Најнови

Европа

Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за Бугарија

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека наводите за руско попречување на ГПС сигналот во авионот со кој патувала претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, не се точни, пишува...
Повеќе
Македонија

Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Висока делегација на Вооружените сили на Романија, предводена од началникот на Генералштабот, генерал Ѓеоргита Влад, од утре (2 септември 2025) ќе престојува во официјална посета на Армијата на Република Северна Македонија. По...
Повеќе
Македонија

Бурхан Бектеши: Ме понижи само затоа што бев во инвалидска количка

Бурхан Бектеши од Скопје, лице во инвалидска количка, доживеал длабоко понижување од возачот на автобусот со број 19 (линија Скопје – Шуто Оризаре – Визбегово). Револтираниот Бектеши упатил јавен повик  на...
Повеќе
Македонија

Полицаец од Чаир земал 11 туѓи лични карти и не ги доставил до полициска станица за граѓаните да си ги подигнат

Полицаец од Чаир подигнал 11 туѓи лични карти и не ги доставил до граѓаните чија сопственост се. Тој ќе одговара за кривично дело несовесно работење во службата, а ќе биде и...
Повеќе

Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за Бугарија

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека наводите за руско попречување на ГПС сигналот во авионот со кој патувала претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, не се...

Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Бурхан Бектеши: Ме понижи само затоа што бев во инвалидска количка

Полицаец од Чаир земал 11 туѓи лични карти и не ги доставил до полициска станица за граѓаните да си ги подигнат

Нова амбуланта, но затворена: Во Јажинце нема лекар, жителите патуваат со километри за лекарски прегледи

Македонија со новите закони за рударство и геологија ќе стане суровинска колонија, предупредуваат екологисти

Авионот на Фон дер Лајен слетал во Бугарија без ГПС поради наводно руско попречување на сигналот

Eдно девојче, цела генерација: Во Фурка учебната година започна само за едно прваче

Откако рекоа дека во тек е подготовката на документацијата, од Општина Куманово признаа дека се уште не е отпочната реконструкцијата на Градскиот стадион

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Песков негира вмешаност на Русија во блокирањето на ГПС сигналот во авионот на Фон дер Лајен на летот за...

Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Бурхан Бектеши: Ме понижи само затоа што бев во инвалидска количка