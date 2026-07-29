Министерството за внатрешни работи поднесе кривични пријави против три лица осомничени за корупција поврзана со полагање на стручен испит на Стоматолошкиот факултет. Пријавите се поднесени до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција.

Како што соопшти МВР, кривична пријава е поднесена против А.Т. (27) од Битола поради сомнение за кривично дело „давање награда за противзаконито влијание“, против С.Ч. (56) од Гостивар, професор на Стоматолошкиот факултет и поранешен потпретседател на Стоматолошката комора, за „примање награда за противзаконито влијание“, како и против С.Е. (63) од Скопје за „примање поткуп“.

Во рамки на истрагата, полициски службеници извршиле претреси кај второ- и третопријавениот, при што биле пронајдени и одземени 65.280 евра, 29.840 швајцарски франци и 161.500 денари.

Според сомневањата на МВР, А.Т., како студентка на Стоматолошкиот факултет, во декември 2025 година преку повеќекратна комуникација на платформата „Вибер“ му префрлила парични средства на С.Ч. на неговата трансакциска сметка. Целта, според пријавата, била тој да влијае врз С.Е., кој бил претседател на Комисијата за полагање на стручен испит на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата при Министерството за здравство.

МВР наведува дека благодарение на ваквото противзаконско влијание, А.Т. на 17 декември 2025 година го полагала стручниот испит пред комисијата и, иако не го поседувала потребното знаење, се стекнала со Уверение за положен стручен испит.