Владејачката проевропска партија во Ерменија победи на парламентарните избори, потврдувајќи го насочувањето на земјата кон Европа и подалеку од нејзиниот традиционален сојузник, Русија.

Конечните резултати во малата земја од Јужен Кавказ покажаа дека партијата „Граѓански договор“ на премиерот Никол Пашинјан обезбеди мало мнозинство, додека алијансата „Силна Ерменија“, предводена од руско-ерменскиот милијардер Самвел Карапетијан, освои 25% од местата во парламентот.

Резултатот, кој ќе биде добредојден во Брисел, но очаен во Москва, го зајакнува Пашинјан додека тој се стреми кон својата карактеристична и политички чувствителна цел: мировен договор со долгогодишниот непријател на Ерменија, Азербејџан, и нормализација на односите со Турција.

„Народот на Ерменија гласаше за мир, регионален просперитет и регионална соработка и се надевам дека ова ќе наиде на позитивен одговор од Турција и Азербејџан“, рече Пашинјан во својот изборен штаб додека резултатите почнаа да пристигнуваат.

Пашинјан додаде дека Ерменија ќе продолжи да ги продлабочува врските со западот, додека го задржува своето членство во Евроазиската економска унија предводена од Русија.

Поранешен новинар кој дојде на власт за време на Кадифената револуција во 2018 година, ветувајќи дека ќе го демонтира олигархискиот систем на Ерменија, Пашинјан водеше кампања на платформа за мир, тврдејќи дека завршувањето на децениската конфронтација на земјата со нејзините соседи ќе отвори економски можности, ќе ја подобри безбедноста и ќе ја намали нејзината зависност од Русија.

Премиерот, познат по својата популистичка и понекогаш раздорна реторика, бараше поблиски врски со Европа, сугерирајќи дека иднината на Ерменија лежи во подлабока интеграција со Западот и изразувајќи надеж дека земјата еден ден би можела да се приклучи на ЕУ.

Европските лидери брзо му честитаа на Пашинјан. Во порака на X, претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ја поздрави неговата победа како доказ за демократска Ерменија која се приближува сè повеќе кон Европа. Таа додаде: „Ерменија може да смета на нас“.

Пашинјан, исто така, доби поддршка од Доналд Трамп, кој го опиша како „одличен пријател и лидер“. САД преземаат сè позначајна улога во напорите за посредување во мировен договор меѓу Ерменија и Азербејџан.

Гласањето во недела е прво национално гласање откако Ерменија го загуби Нагорно-Карабах од Азербејџан во 2023 година, трауматски пораз со кој заврши повеќе од три децении ерменска контрола врз спорниот регион.

Опозицијата се обиде да го прикаже поразот како доказ за неуспесите на Пашинјан, обвинувајќи го дека им ги предава историските ерменски земји на неговите непријатели.