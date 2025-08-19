вто, 19 август, 2025

Продолжуваат протестите во Србија, искршени канцеларии на владеачката СНС, Вучиќ исвиркан од белграѓани

За Вучиќ протестите се обид за обоена револуција платена однадвор

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Wikimedia commons/Emilija Кnezevic

Протестите на студентите и граѓаните на Србија се одржаа шеста ноќ по ред низ целата земја. На вечерашниот протест во Белград, просториите на владеачката партија СНС беа искршени, по што полицијата ги нападна граѓаните, а беа фрлани солзавец и димни бомби.

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, дојде во просториите на партијата со обезбедување и неколку поддржувачи. Полицајците ги разбиваа демонстрантите низ центарот на градот, а Вучиќ се закани дека оние што протестираат ќе бидат гонети многу повеќе, побрзо и посилно.

Граѓаните беа истиснати од околината, откако полицијата фрли солзавец врз голем број собрани луѓе. Тоа предизвика револт и кај станарите на улицата на која се наоѓа седиштето на СНС, кои Вучиќ го исвиркаа и го испратија со скандирања.

Вучиќ, пак, најави акција на државата и гонење на демонстрантите.

„Што ќе им понудат на луѓето освен насилство, бандитство, кршење, а потоа бегање. Тие се толку храбри што тепаат празни соби, и штом се појави некој, бегаат“, рече Вучиќ.

Тој рече дека демонстрантите сакаат да ги уништат елементарните вредности и нормалниот живот по секоја цена и дека очекува обвинителството конечно да почне да си ја работи својата работа.

„Тоа е обид за обоена револуција платена однадвор, во која тие не избираат средства и не се обидуваат да дојдат до нешто со насилство, бидејќи немаат доверба од народот, ниту вистинска програма“, истакна Вучиќ и потсети дека наскоро ќе објави книга за тоа како ја победил обоената револуција.

„И фашистите и нацистите мислеле дека се непобедливи. Сите терористи мислеле дека се непобедливи, но на крајот државата победи“, рече Вучиќ.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Тајмс оф Израел: Србија е земјата зад договорот за оружје од 1,64 милијарди долари со израелскиот „Елбит“

Израелските медиуми објавија дека Србија е европската земја зад договорот од 1,64 милијарди долари потпишан со одбранбениот гигант на земјата, Елбит Системс, објави Тајмс...
Повеќе
Балкан

Нови протести во Србија, запалени просториите на владеачката партија, полицијата фрли солзавец

Протестите низ цела Србија, проследени со инциденти и судири на граѓаните со полицијата продолжуваат и овој викенд. Синоќа големи собири имаше Белград, Нови Сад...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

На Шар Планина поставени шест нови дрвени засолништа за планинари

Националниот парк Шар Планина постави шест нови дрвени објекти кои треба да им послужат сите планинари и љубители на природата како засолниште од лошо време и да придонесат за поголема сигурност....
Повеќе
Македонија

Обезбедени повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани

Граѓанската иницијатива „Support Kocani“ информира дека досега се донирани повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани. Оттаму во соопштение велат дека еден од најважните сегменти на...
Повеќе
Ctrl - Z

Се наближува времето на целосно правење видеоигри со Вештачка Интелигенција – Пример е играта Palland од Нинтендо

Полека, полека доаѓа времето кога големите студија веќе почнаа да прават игри со тотална употреба на Вештачка Интелигенција. Примерот со играта Palland од Нинтендо донесе и други контроверзии околу плагитизирањето од...
Повеќе
Економија

АНАЛИЗА: Општините влегуваат во изборна кампања со доспеан, а неплатен долг од скоро 65 милиони евра

Локалните избори се распишани, а локалните власти на терен „работат“ со парите од унгарскиот кредит. На локалните избори годинава „општинарите“ ќе настапат со вкупни доспеани, а неплатени обврски во износ од...
Повеќе

На Шар Планина поставени шест нови дрвени засолништа за планинари

Националниот парк Шар Планина постави шест нови дрвени објекти кои треба да им послужат сите планинари и љубители на природата како засолниште од лошо време и да придонесат за...

Обезбедени повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани

Palworld скриншот од Steam

Се наближува времето на целосно правење видеоигри со Вештачка Интелигенција – Пример е играта Palland од Нинтендо

АНАЛИЗА: Општините влегуваат во изборна кампања со доспеан, а неплатен долг од скоро 65 милиони евра

Државните и приватните згради за 20 години ќе мора да се енергетски ефикасни, предвидуваат измените на законот

Дождот не помогна, пожарот во Јасен сѐ уште активен

Источниот брег на САД се соочува со животозагрозувачки бранови од ураганот Ерин

Администрацијата на Трамп поништи 6.000 визи на странски студенти

Хамас на преговори во Каиро се согласи на двомесечно примирје и ослободување на израелските заложници

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

На Шар Планина поставени шест нови дрвени засолништа за планинари

Обезбедени повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани

Palworld скриншот од Steam

Се наближува времето на целосно правење видеоигри со Вештачка Интелигенција – Пример е играта Palland од Нинтендо