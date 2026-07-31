САД извршија обновени напади врз Иран, соопшти американската војска, откако претседателот Доналд Трамп вети одмазда за пукањето врз американските трупи на Блискиот Исток. Во египетско пристаниште во Средоземното Море, пловечки танкер за складирање во сопственост на САД беше погоден од беспилотно летало, соопшти британската фирма за поморска безбедност „Амбреј“, што дополнително ја проширува петмесечната војна. Претходно, американските и саудиските сили започнаа напади врз групи поврзани со Иран во источен Ирак, а Иран соопшти дека испукал ракети врз американските трупи во Јордан.

САД извршија нови напади во Иран, соопшти американската војска, дополнително интензивирајќи ја петмесечната војна која веќе се прошируваше надвор од своите главни фронтови за да вклучи дополнителни земји во регионот.

„Американските сили започнаа со напади врз Иран. ападите се моќен одговор на вчерашните обиди за ирански напади врз американските сили со седиште на Блискиот Исток,“се вели во соопштението на Централната команда на САД.

Претходно, дрон погоди танкер за складирање гас во сопственост на САД во египетското медитеранско пристаниште Дамиета, соопшти британската фирма за поморска безбедност Амбреј во првичната проценка, додека американските и саудиските сили започнаа напади врз групи поврзани со Иран во источен Ирак, а Иран испука ракети кон американските трупи во Јордан.

Во соопштението од египетското министерство за нафта се потврди пожарот во пристаништето, но не се спомена напад со дрон. Не беше веднаш јасно кој е одговорен.

Фирмата за пристанишни услуги Инчкејп изјави во посебна порака дека два танкери за гас се запалиле во Дамиета.

Дронот го погодил пловечкиот танкер за складирање „Енергос Винтер“, предизвикувајќи пожар кој се проширил на друг брод, „Гаслог Салем“, соопштија три трговски извори запознаени со инцидентот. Два одделни безбедносни извори изјавија дека веројатната причина за експлозијата е оценета како напад со беспилотно летало.

Бродот „Енергос Винтер“ наводно бил погоден од неидентификуван проектил од десната страна, предизвикувајќи пожар кој бил изгаснат, соопшти британската група за управување со поморски ризици „Вангард“.

Не е јасно кој е одговорен за инцидентот, кој се случил кратко откако Иран изврши ракетен напад врз американските сили во Јордан, а Вашингтон и Саудиска Арабија нападнаа паравоени групи поддржани од Иран во Ирак.

Најновите напади во Ирак и Египет се заканија да вовлечат повеќе земји од Блискиот Исток во конфликтот, откако Хутите поврзани со Иран во Јемен минатата недела прогласија поморска блокада на Саудиска Арабија. Нападите на САД во Иран следеа по ветувањето на претседателот Доналд Трамп претходно истиот ден дека ќе се одмазди против Иран за пукањето врз американските трупи.

„Значи, наш ред е“, им рече Трамп на новинарите во Белата куќа, ветувајќи дека „ќе ги удри многу силно“, дури и кога повторно рече дека Вашингтон ќе продолжи да се стреми кон мировен договор со Техеран.

Иран потврди преку ноќ дека пукал врз американските бази во Јордан и врз бродовите во Ормускиот теснец, а исто така го отфрли и предлогот на Оман за заедничко управување со теснецот, критична глобална транспортна рута за нафта и гас.