Се враќаат блокадите на планината Кожуф, во одбрана на реката Дошница на која и се заканува изградба на мала хидроцентрала. Граѓанските организации кои минатата година со месеци кампуваа на патот што води кон реката, објавија дека дозволата за градба на малата хидроцентрала е продолжена, заради што тие повторно се враќаат на блокадите.

„Знаеме и дека се подготвува внесување на механизација со обезбедување, но Дошница е наша и нема сила што ќе нè натера да молчиме додека се уништува една од последните чисти реки и природни богатства. Ќе стоиме пред багерите, пред механизацијата и пред секој обид за ставање на Дошница во цевка,“ велат од организацијата Ченјнџмејкерс.

Тие апелираа до градоначалниците на општините Кавадарци, Гевгелија и Демир Капија, кои ја прифатија иницијативата на граѓанските активисти и 13 академици за издвојување средства општинските буџети за изработка на нови студии, да го исполнат ветувањето.

„Народот треба да се слушне и да се направат студиите. За таа намена градоначалниците требаше да издвојат средства. Имавме средба со градонаалникот на Гевгелија Андон Сарамандов, тој кажа дека стои зад истото и дека ќе одвои средства. Ако има опасност во реката Дошница да се уништат ендемски видови, тогаш не смее да се гради“, вели Марина Томова од Ченјнџмејкерс.

Според записникот од 143 седница на Владата одржана на 20 јануари годинава, под точка 22 била разгледувана Информација со податоци за сите доставени барања за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малите хидроелектрични централи врз основа на утврден застој, кога застојот не е предизвикан по вина на концесионерот.

„Владата ја разгледа Информацијата со податоци за сите доставени барања за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малите хидроелектрични централи врз основа на утврден застој, кога застојот не е предизвикан по вина на концесионерот и ја усвои со следните заклучоци – Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање, во име на Владата, по претходно доставен предлог од Комисијата за вршење на постојан и редовен надзор на начинот на вршење на концесиска дејност, за утврден застој кој не е по вина на концесионерот, да склучува анекси на договорите за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа. Тоа важи и за договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ Баров Дол и МХЕЦ Папрад, со бр. 02-2794/1 од 5.4.2022 година, на концесионерот Хидро Дошница ДОО Скопје“, наведено е во записникот.