Се враќаат блокадите на планината Кожуф, во одбрана на реката Дошница на која и се заканува изградба на мала хидроцентрала. Граѓанските организации кои минатата година со месеци кампуваа на патот што води кон реката, објавија дека дозволата за градба на малата хидроцентрала е продолжена, заради што тие повторно се враќаат на блокадите.
„Знаеме и дека се подготвува внесување на механизација со обезбедување, но Дошница е наша и нема сила што ќе нè натера да молчиме додека се уништува една од последните чисти реки и природни богатства. Ќе стоиме пред багерите, пред механизацијата и пред секој обид за ставање на Дошница во цевка,“ велат од организацијата Ченјнџмејкерс.
Тие апелираа до градоначалниците на општините Кавадарци, Гевгелија и Демир Капија, кои ја прифатија иницијативата на граѓанските активисти и 13 академици за издвојување средства општинските буџети за изработка на нови студии, да го исполнат ветувањето.
Според записникот од 143 седница на Владата одржана на 20 јануари годинава, под точка 22 била разгледувана Информација со податоци за сите доставени барања за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малите хидроелектрични централи врз основа на утврден застој, кога застојот не е предизвикан по вина на концесионерот.
„Баров Дол“ и „Папрад“ се локациите на реката Дошница на кои Владата одобрила да се градат две мали хидроцентрали на Кожуф планина. Овој регион, богат со ендемски видови и биолошка разновидност, минатото лето го штитеа еко-активисти од целата земја.
Двете локации се наоѓаат недалеку од изворите на Дошница, во недопрена природа, односно во голем дел подрачје на кое човечка нога не стапнала. Изворите на реката се наоѓаат во општина Каварадци. Така, со одлука и амин на Владата и општина Кавадарци, во 2019 година било одобрено оваа речна питка вода да се користи за производство на електрична енергија. Во тоа време коалициони партнери во Владата беа СДСМ и ДУИ на чело со Зоран Заев и Али Ахмети, а градоначалник на Кавадарци и тогаш беше Митко Јанчев од ВМРО-ДПМНЕ, кој воедно ќе биде кандидат на партијата и на локалните избори во октомври.
Инаку, како што за Мета.мк претходно рекоа од Министерството за животна средина и просторно планирање, дел од масивот Кожуф веќе е иденифиукуван како Емералд подрачje, кое е територија со висока природна вредност препознаена како значајна за зачувување на биолошката разновидност во Европа.
„Овие подрачја се дел од Емералд мрежата (Emerald Network), која е создадена во рамки на Бернската конвенција за заштита на европската дива флора и фауна и нивните природни живеалишта. Исто така, Кожуф е идентификувано како идно Натура 2000 подрачје кое е од европско значење, кое е дел од најголемата еколошка мрежа на заштитени подрачја во светот – НАТУРА 2000. Таа е воспоставена од Европската унија со цел да се обезбеди долгорочно зачувување на највредните и најзагрозени видови и живеалишта во Европа. Масивот Кожуф е идентфикуван како иден потенцијал за УНЕСКО Геопарк за кое треба дополнитлено да се аналзиараат гео вредности“, рекоа во МЖСПП.