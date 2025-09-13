саб, 13 септември, 2025

Приведени две лица од Дебар поради предизвикување пожар

Тие се сомничат дека заедно со уште едно лице околу 19:30 часот предизвикале пожар на стрниште во Градскиот парк во Дебар

МетаОд: Мета

-

Фото: Stephan Wusowski from Pixabay

На 12.09.2025 во 21:30 и во 23:15 часот во Дебар, полициски службеници од Полициската станица Дебар ги лишија од слобода М.Ф.(41) и А.Р.(38), двајцата од Дебар. Тие се сомничат дека заедно со уште едно лице околу 19:30 часот предизвикале пожар на стрниште во Градскиот парк во Дебар.

За настанот е известен јавен обвинител и се преземаат интензивни мерки за пронаоѓање на третото лице. По целосно расчистување и документирање на случајот, ќе биде поднесена соодветна пријава по член 288 од Кривичниот законик.

ПОВРЗАНО

Македонија

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар на наши соработници

По информациите дека попладнево избувнал пожар во објект на „Нула Отпад“ во Трубарево, од компанијата реагираа со демант на социјалните мрежи. „Во врска со актуелната...
Повеќе
Македонија

Ангелов: Дрисла нема ограда, секој може да влезе, веќе имаше три неуспешни обиди за потпалување

Полицијата ќе испитува дали вработени во Дрисла или пак надворешни лица имаат удел во пожарот што веќе неколку дена гори на депонијата, најави денеска...
Повеќе

Најнови

Македонија

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

Пожарот што денеска избувна во Трубарево, според првичните сознанија, е намерно подметнат и претставува „хибриден напад врз државата“, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов. „Според мене се...
Повеќе
Македонија

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар на наши соработници

По информациите дека попладнево избувнал пожар во објект на „Нула Отпад“ во Трубарево, од компанијата реагираа со демант на социјалните мрежи. „Во врска со актуелната ситуација со пожар во Трубарево, Нула Отпад...
Повеќе
Македонија

Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево

Црн чад повторно се издигнува над Скопје денес од Трубарево каде гори магацин на „Нула отпад“. Во изјави за медиумите директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кажа дека...
Повеќе
Македонија

Македонија го добива првиот Водич за перименопауза

За првпат во Македонија, жените и здравствените професионалци добиваат Водич кој се базирана на медицина заснована на докази кој на јасен и практичен начин дава насоки за препознавање, третман и поддршка...
Повеќе

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

Пожарот што денеска избувна во Трубарево, според првичните сознанија, е намерно подметнат и претставува „хибриден напад врз државата“, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов. „Според...

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар на наши соработници

Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево

Македонија го добива првиот Водич за перименопауза

Приведени две лица од Дебар поради предизвикување пожар

Данска, Франција и Германија испраќаат борбени авиони за одбрана на Полска

Слободата на медиумите во светот бележи најголем пад во последните 50 години

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар...

Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево