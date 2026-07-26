На 25.07.2026 во 17:58 часот на Граничен премин Табановце, на влез во државата, полициски службеници ги лишија од слобода Х.Т.(24) од Германија и А.А.(27) од Србија.

При пасошка конрола, гранични проверки и преглед во возилото „хјундаи“ со германски национални ознаки, во кое биле сопатници, при преглед во личниот багаж на Х.Т. биле пронајдени и одземени марихуана и 34 банкноти од 50 евра за кои постои сомнение дека се фалсификувани. Додека, кај лицето А.А. биле пронајдени и одземени марихуана и шест банкноти од 50 евра за кои постои сомнение дека се фалсификувани.

Лицата биле предадени на полициски службеници од СВР Куманово и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава.