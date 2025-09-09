вто, 9 септември, 2025

Приведен охриѓанец кој предизвикал пожар на глисер и патничко возило во сопственост на неговиот брат

Повредени лица нема, а пожарот бил изгаснат од екипа на Територијалната противпожарна единица Охрид. З.С. бил задржан во полициска станица и во службен разговор го признал делото

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Запален глисер во Охрид, МВР

На 09.09.2025 во 03:00 часот, полициски службеници од СВР Охрид го лишиле од слобода З.С.(52) од Охрид поради сомнение за предизвикување пожар на глисер и патничко возило.

Се сомничи дека околу 02:33 часот во дворно место на ул. „Даме Груев“ во Охрид предизвикал пожар на глисер, кој се проширил и зафатил дел од зграда и патничко возило „Мерцедес“ со охридски регистарски ознаки, кои се сопственост на неговиот брат Ј.С.(45) од Охрид.

Повредени лица нема, а пожарот бил изгаснат од екипа на Територијалната противпожарна единица Охрид. З.С. бил задржан во полициска станица и во службен разговор го признал делото.

По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Неосновано се обвинува дека државата ги подметнува пожарите за да спроведе некаква тајна агенда

Објавата очигледно е дека има за цел да ја шири познатата теорија на заговор за Агенда 30 на Обединетите нации. Со оваа Агенда се...
Повеќе
Подглавна секција

Прекинат сообраќајот на патот Мавровска крстосница–Гостивар поради тешка сообраќајна несреќа

Денеска (08.09.2025) во 15:56 часот во ОВР Гостивар била пријавена сообраќајна несреќа на магистралниот пат од Мавровска крстосница кон Гостивар, во која учествувале четири...
Повеќе

Најнови

Македонија

Поскапуваат бензините и дизелот

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад ги зголеми цените на бензините и дизелот за еден денар. Како што информираат од Комисијата од полноќ цената...
Повеќе
Култура

Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Дариус Конџи е добитник на Златна камера 300 за животно дело на 46 издание на Интернационалниот фестивал за филмска камера „Браќа Манаки“, соопштија денеска организаторите на фестивалот на прес-конференција. Оттаму информираат дека...
Повеќе
Главна секција

Повторно редици пред студентскиот дом „Гоце Делчев“, од дигитализацијата нема абер

Со документи, торби и куфери во раце, стотици студенти денеска чекаа ред пред студентскиот дом „Гоце Делчев“ за да можат да се вселат во нивните соби. И годинава како и минатите,...
Повеќе
Македонија

Утре во Јуроп Хаус ќе се одржи Промоција на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија

Утре на 10 септември во Јуроп Хаус Фондацијата Метаморфозис, заедно со Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa ќе ја одржи Промоцијата на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија. Настанот ќе...
Повеќе

Поскапуваат бензините и дизелот

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад ги зголеми цените на бензините и дизелот за еден денар. Како што информираат од Комисијата од...

Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Повторно редици пред студентскиот дом „Гоце Делчев“, од дигитализацијата нема абер

Утре во Јуроп Хаус ќе се одржи Промоција на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија

Непалскиот премиер поднесе оставка по насилните протести против забраната на социјалните медиуми

Неосновано се обвинува дека државата ги подметнува пожарите за да спроведе некаква тајна агенда

Егзит во 2026 година нема да се одржи во Србија, ниту во Скопје

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Поскапуваат бензините и дизелот

Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Повторно редици пред студентскиот дом „Гоце Делчев“, од дигитализацијата нема абер