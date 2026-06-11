На 10.06.2026 полициски службеници од Полициската станица Гостивар го лишиле од слобода Ј.М.(49) од гостиварско село.

Тој бил баран поради основано сомнение дека не го почитувал решението од Центарот за социјални работи Тетово за сретнување со децата, постојано доаѓал пред нејзиниот стан, упатувал закани преку телефонски пораки, ја омаловажувал и во континуитет ја демнел неговата 38-годишна сопруга од Албанија со привремен престој во Тетово, со која се во бракоразводна постапка.

Ј.М. е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок.