Деловен авион со осум лица се урна за време на полетувањето во Бангор, Мејн, соопшти Федералната администрација за воздухопловство, пренесува Ен-би-си Њуз.

Условите на осумтемина не беа веднаш јасни. Тие беа во двоен авион „Бомбардиер Челинџер 600“ кога полета од Меѓународниот аеродром Бангор околу 19:45 часот, соопшти ФАА.

Полицијата реагираше на локацијата по пријавата за авион „кој излетал од пистата за време на полетувањето“, изјави наредникот на полицијата во Бангор, Џереми Брок, за филијалата на NBC, WCSH од Портланд, Мејн. Тој рече дека не може да даде информации за степенот на повреди.

Температурата беше околу 2 степени, со студ од минус 13 степени и лесен снег околу времето на несреќата, според Националната метеоролошка служба. Ветровите дуваа од североисток со брзина од околу 16 км/ч, покажаа податоците од службата.

Бангор беше под предупредување за зимска бура во неделата. „Секако, времето е предизвикувачко“, рече Брок. Наредникот рече дека повеќе информации за несреќата може да бидат објавени во понеделник наутро. Аеродромот беше затворен по инцидентот, изјави портпаролот на аеродромот во телефонски повик.

Во објава на Фејсбук, на луѓето им беше кажано да го избегнуваат аеродромот. „Првите реагирачи се на лице место и ја проценуваат ситуацијата“, соопшти аеродромот. ФАА и Националниот одбор за безбедност во сообраќајот ќе ја истражат причината за несреќата, соопшти ФАА.