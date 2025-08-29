пет, 29 август, 2025

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Кај оштетената биле констатирани бројни повреди на главата, но и на плацентата во која е сместен плодот

Од: Мета

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против државјанин на Република Хрватска, кој е осомничен за кривично дело – телесна повреда, кој при вршење семејно насилство во домот во Скопје тој телесно ја повредил неговата бремена сопруга, информираат во Основното јавно обвинителство.

„Најпрво почнал да ѝ се обраќа на висок тон, а потоа физички ја нападнал удирајќи ја со тупаници и шлаканици по главата и телото. Потоа продолжил силно да ја притиска за вратот, иако знаел дека е во петтиот месец од бременост. Во еден момент ја зграбил и насилно ја фрлил во креветот, по што и ја удирал главата од ивицата на креветот. Престанал кога оштетената започнала да крвари, по што жртвата успеала да се засолни во тоалетот и да повика полиција и брза помош“, се наведува во соопштението.

Осомничениот слушнал дека жената повикува помош, по што го напуштил станот. Кај оштетената била констатирани бројни повреди на главата, но и на плацентата во која е сместен плодот.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот.

