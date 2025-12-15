Jавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кривично дело – Примање награда за противзаконито влијание. Во периодот од октомври до 13 декември, осомничениот примил вкупен износ од 50.000 евра за да посредува и да го искористи своето реално влијание за да интервенира кај судија во Апелациониот суд Скопје и за со поткуп кон судијата да влијае за да се изврши службено дејствие што не би смеело да се изврши.

„Првично, осомничениот побарал 100.000 евра за да влијае за укинување на мерка притвор определена кон лице кое е недостапно на органите на прогонот и против кого Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, води друга постапка за кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството. На 6 октомври, тој примил 30.000 евра, што му ги предала сестрата на лицето во бегство. На 13 декември директно побарал и примил уште 20.000 евра како дел од поткупот што го барал за да го даде на судијата. Непосредно по примањето на паричните средства осомничениот е лишен од слобода и кај него се пронајдени парите“, се наведува во соопштението од Обвинителството.

Оттаму информмираат дека јавниот обвинител до судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје доставил предлог за определување мерка притвор за осомничениот, поради сите околности што упатуваат на опасност од бегство, можност да изврши нови кривични дела или да влијае на постапката.

Она што засега останува нејасно е кој го пријавил обидот за поткуп, дали парите од првото давање поткуп завршиле кај судијата кој требало да одлучува за притворот, како и зошто, освен примателот, не е приведен и барателот на поткуп. Инаку, медиумите веќе објавија дека притворениот за поткуп е поранешниот државен правобранител Фехми Стафа.