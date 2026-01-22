Драмата на Рајан Куглер, која ги разбива сите жанрови, денес беше назначена со 16 номинации за Оскар, и постана филмот со најмногу номинации во Холивуд.
Филмот ги го надмина претходниот рекорд што го делеа филмовите „All About Eve“ од 1950-тите, „Titanic“ од 1997 година и „La La Land“ од 2016 година.
Бројот вклучува големо појавување со номинации за оскари за најдобар филм, главен актер (Мајкл Б. Џордан), спореден актер (Делрој Линдо), споредна женска улога (Вунми Мосаку), режисер и оригинално сценарио (Рајан Куглер). Ова укажува на сериозна сила наспроти претпоставениот фаворит „One Battle After Another“, кој е веднаш зад него со двоцифрен број номинации и добитник на наградите за најдобар филм од наградите „Избор на критичарите“ и „Златен глобус“.
Уште по објавувањето во април, „Sinners“ стана филм со најголема заработка во земјата во последните 15 години, враќајќи се на „Inception“ на Кристофер Нолан, по патот до кино-планирањето проследен со скептицизам и контроверзии во индустријата. Филмот не само што ги замолчи сомневачите, туку се појави и како театарски феномен на пролетта во Северна Америка, генерирајќи универзално критичко признание и значителен бран на награди за своите ветерани во индустријата, како пред, така и зад камерата.
Во најпрестижната категорија Најдобар филм се номинирани: „Bugonia“, „F1“, „Frankenstein“, „Hamnet“, „Marty Supreme“, „One Battle After Another“, „The Secret Agent“, „Sentimental Value“, „Sinners“ и „Train Dreams“.
Во Режија влегуваат Chloé Zhao („Hamnet“), Josh Safdie („Marty Supreme“), Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“), Joachim Trier („Sentimental Value“) и Ryan Coogler („Sinners“).
Актерските категории носат мешавина од „големи имиња“ и силни фестивалски улоги. За Главна женска улога се номинирани Jessie Buckley („Hamnet“), Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You“), Kate Hudson („Song Sung Blue“), Renate Reinsve („Sentimental Value“) и Emma Stone („Bugonia“).
За Главна машка улога се номинирани Timothée Chalamet („Marty Supreme“), Leonardo DiCaprio („One Battle After Another“), Ethan Hawke („Blue Moon“), Michael B. Jordan („Sinners“) и Wagner Moura („The Secret Agent“).
Во Споредна женска улога се: Elle Fanning („Sentimental Value“), Inga Ibsdotter Lilleaas („Sentimental Value“), Amy Madigan („Weapons“), Wunmi Mosaku („Sinners“) и Teyana Taylor („One Battle After Another“).
Во Споредна машка улога се: Benicio Del Toro („One Battle After Another“), Jacob Elordi („Frankenstein“), Delroy Lindo („Sinners“), Sean Penn („One Battle After Another“) и Stellan Skarsgård („Sentimental Value“).