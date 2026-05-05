Руското Министерство за одбрана прогласи еднострано примирје во Украина за петок и сабота по повод 81-годишнината од поразот на нацистичка Германија во Втората светска војна, но се закани дека ќе му возврати удар на Киев доколку се обиде да ги наруши прославите на Денот на победата.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, како одговор, рече дека неговата земја ќе почитува примирје почнувајќи од 12 часот по полноќ во среда и ќе одговори на руските акции од тој момент. Тој не постави датум на завршување на примирјето.

Најавите доаѓаат додека Русија се подготвува да го прослави својот најважен секуларен празник со традиционална воена парада на Црвениот плоштад во Москва, намалена поради она што официјалните лица го нарекуваат загриженост за можни украински напади. Украина извршува напади со беспилотни летала длабоко во Русија за да се спротивстави на инвазијата стара повеќе од 4 години.

Тие, исто така, следат познат модел на претходни обиди за обезбедување примирје – неодамна околу православниот Велигден – кои имаа мало или никакво влијание.

Министерството за одбрана соопшти дека доколку Украина се обиде да ги наруши прославите во сабота, Русија ќе изврши „масовен ракетен напад врз центарот на Киев“. Го предупреди цивилното население таму и вработените во странските дипломатски мисии за „потребата веднаш да го напуштат градот“.

Зеленски одговори велејќи дека иако Киев не добил никакви официјални барања за примирје, во времето што остана до полноќ во среда реално е да се обезбеди стапување во сила на прекин на огнот. Тој го повика Кремљ „да преземе вистински чекори за да ја заврши војната, особено затоа што руското Министерство за одбрана верува дека не може да одржи парада во Москва без добрата волја на Украина“.

Со години, Кремљ ја користеше помпезната парада за Денот на победата за да ја покаже својата воена моќ и глобално влијание, и тоа беше извор на патриотска гордост.

Но, оваа година, парадата во руската престолнина ќе се одржи без тенкови, ракети и друга воена опрема за прв пат по речиси две децении. Некои од помалите паради што се одржуваат на други места низ земјата, исто така, се намалени или дури откажани од безбедносни причини.