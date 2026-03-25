Една од главните придобивки од користењето инјекциски GLP-1 лекови е значително намалување на ризикот од срцев удар, мозочен удар и други срцеви проблеми, но ако луѓето престанат да го земаат лекот, тие придобивки за срцето се губат, пренесува „Си-Ен-Ен“.

Како што пренесува медиумот, голема нова студија покажува дека ризиците за срцето почнуваат повторно да се зголемуваат веќе шест месеци по прекинувањето на лекот и може речиси целосно да се вратат на старо за само година и пол.

Авторите на студијата велат дека веруваат оти прекинувањето на лекот создава еден вид „метаболички шок“.

Според нив, по прекинувањето, придобивките за срцето се губат побрзо отколку што било потребно да се стекнат, изјави авторот на студијата, д-р Зијад Ал-Али, клинички епидемиолог на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Вашингтон во Сент Луис.

„Потребно е многу повеќе време за да се изградат или стекнат придобивките, а потоа само половина од тоа време за тие да се изгубат“, рече Ал-Али, кој исто така е раководител на Службата за истражување и развој во VA здравствениот систем во Сент Луис.

„На пример, она што се градело три години, три години кардиоваскуларни придобивки, може да се изгуби за само една и пол година по прекинувањето. Генерално, потребно е двојно повеќе време за да се изгради придобивката, а потоа половина од тоа време за да се изгуби или поништи“, додаде тој.

Студијата, која беше објавена во средата во списанието BMJ Medicine, ја нагласува потребата од континуирано користење на GLP-1 лековите за да се одржат нивните придобивки. Истражувањето опфати детална анализа на медицинските податоци на повеќе од 333.000 пациенти со тип 2 дијабетес третирани во рамките на Veterans Health Administration. Во студијата не беа вклучени лица кои ги користеле овие лекови за слабеење, што е најчестата причина за нивна употреба во САД.

Истражувањето спореди околу 132.000 пациенти кои користеле GLP-1 лекови со повеќе од 201.000 пациенти кои користеле друг тип лекови за контрола на дијабетес, познати како сулфонилуреа.

GLP-1 лековите што ги користеле пациентите во студијата ги вклучуваат поновите лекови семаглутид (Ozempic) и тирзепатид (Mounjaro), како и постарите GLP-1 лекови, вклучувајќи лираглутид (Victoza), ексенатид (Byetta и Bydureon BCise) и дулаглутид (Trulicity).