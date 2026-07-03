Во касарната „Илинден“ во Скопје денеска беше презентирана новата опрема набавена за Армијата преку Европскиот мировен фонд.

Oпремата е набавена со финансиска поддршка од Европската Унија во вредност од над 40 милиони евра.

Меѓу презентираната опрема има радари, термални камери, транспортни возила, симулатори, 3Д-радар и преносни сензори.

Испораката е поделена во три фази. Во земјава веќе се пристигнати првиот пакет и дел од вториот.

Во последната фаза се очекува испорака на логистичка, комуникациска и пешадиска опрема, наведува текстот.

На презентацијата присуствуваa премиерот Христијан Мицкоски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, амбасадорот на Европската Унија Михалис Рокас и началникот на Генералштабот, генерал-мајор Сашко Лафчиски.

Мицкоски му се заблагодари на началникот на Генералштабот и на војниците за нивната работа и посветеност велејќи дека Армијата треба да биде „конкурентна“ и „подготвена“.

Тој додаде и дека Владата останува посветена на исполнување на барањата од НАТО, а во изјавата ја спомена и целта да се одржи ниво на вложувања што, според него, во нашиот случај достигнува до четири проценти од Бруто-домашниот производ.